В 2024 году закупки товаров и услуг госкомпаниями у МСП составили рекордные 9,6 трлн

Напомним, что субъекты МСП могут принять участие в программе «выращивания» поставщиков, инициаторами которой выступают Министерство экономического развития РФ и Корпорация МСП. Кроме этого, предприниматели могут заключить долгосрочный офсетный договор с одним из госзаказчиков. На сегодняшний день шестнадцать таких контрактов уже заключено. Общая сумма по договорам составляет более 6,6 миллиарда рублей. В этом году еще девять госкомпаний планируют утвердить свои программы по «выращиванию» поставщиков.