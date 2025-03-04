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Posted 4 марта, 06:10

Published 4 марта, 06:10

Modified 4 марта, 06:10

Updated 4 марта, 06:10

В 2024 году закупки товаров и услуг госкомпаниями у МСП составили рекордные 9,6 трлн

В 2024 году закупки товаров и услуг госкомпаниями у МСП составили рекордные 9,6 трлн

4 марта 2025, 06:10
Фото: 1MI.
По итогам 2024 года объем закупок крупнейших госзаказчиков у представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличился более чем на 20%, достигнув 9,6 триллиона рублей. Этот показатель является рекордным с момента введения обязательной квоты в 25% на закупки у МСП.

Отметим, что данную квоту контролирует Корпорация МСП совместно с уполномоченными региональными органами. Увеличение объема закупок в целом произошло в первую очередь за счет роста госзакупок в отрасли обрабатывающих производств, а также наращивания поставок высокотехнологичной продукции и отечественных разработок в области информационных технологий.

Как отметил зампредседателя Правительства РФ Александр Новак, участие малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний является важным элементом развития предпринимательской инициативы в рамках федпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам Александра Новака, сегодня наблюдается устойчивая тенденция к увеличению доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у малого и среднего бизнеса. В прошлом году такие предприятия выступили для крупнейших госкомпаний поставщиками инновационной продукции на общую сумму примерно 905 миллиардов рублей. Это значит, что вклад МСП в развитие приоритетных отраслей для формирования экономики предложения растет, заключил вице-премьер, пишет «Коммерсантъ».

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, со своей стороны, отметил, что участие в госзакупках дает малым и средним предприятиям стабильный и крупный рынок сбыта, а также обеспечивает возможности для дальнейшего развития.

В прошлом году количество субъектов МСП, которые подписали контракты с госпредприятиями, увеличилось на 6,1% по сравнению с предшествующим годом и составило более 226 000. Этот показатель также является рекордным. Такая тенденция свидетельствует о росте доверия к малому и среднему бизнесу. По словам руководителя Корпорации МСП, предприниматели готовы добросовестно выполнять условия договоров, эффективно сотрудничая с крупнейшими госзаказчиками.

Отмечается, что 73% от общего объема закупок у МСП, то есть практически три четверти, было сформировано за счет продукции производственного назначения. За 2024 год более чем на треть увеличилась сумма поставок МСП госпредприятиям в сфере обрабатывающих производств. Она составила 3,3 триллиона рублей.

Лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали: Москва (3,1 триллиона рублей), Санкт-Петербург (801,4 миллиарда рублей) и Татарстан (552,6 миллиарда рублей). Также высокие показатели продемонстрировали Московская область (431,3 миллиарда рублей) и Свердловская область (346,9 миллиарда рублей).

По сравнению с 2023 годом наибольший рост объема договоров показали следующие регионы: Москва (+1 триллион рублей), Татарстан (+360,9 миллиарда рублей) и Санкт-Петербург, показавший рост на 119,5 миллиарда рублей. В числе других регионов, продемонстрировавших значительный прирост, находятся Свердловская область (+91,2 миллиарда), Московская область (+69,1 миллиарда), Новосибирская область (+49,7 миллиарда), Тюменская область (+32,8 миллиарда), Пермский край (+31,2 миллиарда рублей), Краснодарский край (+31,1 миллиарда) и Ленинградская область (+28,9 миллиарда рублей).

Напомним, что субъекты МСП могут принять участие в программе «выращивания» поставщиков, инициаторами которой выступают Министерство экономического развития РФ и Корпорация МСП. Кроме этого, предприниматели могут заключить долгосрочный офсетный договор с одним из госзаказчиков. На сегодняшний день шестнадцать таких контрактов уже заключено. Общая сумма по договорам составляет более 6,6 миллиарда рублей. В этом году еще девять госкомпаний планируют утвердить свои программы по «выращиванию» поставщиков.

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