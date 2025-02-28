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Posted 28 февраля, 12:12

Published 28 февраля, 12:12

Modified 28 февраля, 12:14

Updated 28 февраля, 12:14

Петербуржцы назвали любимые киберспортивные жанры

Петербуржцы назвали любимые киберспортивные жанры

28 февраля 2025, 12:12
Фото: Изображение Midjourney.
Большинство поклонников киберспорта из Санкт-Петербурга предпочитают более динамичные видеоигровые жанры, в тройку лидеров по популярности вошла королевская битва (42%), шутеры от первого лица (21%) и гонки (17%), об этом свидетельствуют данные исследования* OLIMPBET.

По мнению третьей части петербуржцев киберспортивные дисциплины должны стоять наравне с другими общепризнанными видами спорта, а почти половина (45%) уверена, что эта сфера в России нуждается в финансовой поддержке от государства. Из тех, кто не считает видеоигры спортом, большинство ссылаются на то, что киберспорт — это исключительно детское развлечение (32%) или спорт для ленивых (22%).

При этом киберспорт является преимущественно мужским увлечением — им интересуются 72% мужчин против 28% женщин. По результатам опроса больше всего поклонников дисциплины встречается среди россиян в возрасте от 26 до 35 лет (40%), в возрастной группе от 36 до 45 лет киберспортом интересуется каждый пятый (19%), а среди респондентов старше 45 лет — почти каждый десятый (9%).

Чаще всего у фанатов киберспорта из Санкт-Петербурга есть единственная любимая команда или спортсмен, за выступлениями которых они регулярно следят — такой ответ дали 35% опрошенных. При этом каждый четвертый готов поехать в другой город, а 15% — в другой регион, чтобы увидеть выступление любимой команды или кибер-атлета вживую. Также 8% отметили, что посетили бы зарубежный оффлайн-турнир при условии, что им не придется оформлять визу.

Интересно, что, несмотря на различные предрассудки, 42% опрошенных петербуржцев хотели бы, чтобы их ребенок стал профессиональным киберспортсменом.

МЕТОДОЛОГИЯ

*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в феврале 2025 года среди 1220 респондентов — жителей 17 крупных городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн. чел.

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