Петербуржцы назвали любимые киберспортивные жанры

Posted 28 февраля, 12:12
Published 28 февраля, 12:12
Modified 28 февраля, 12:14
Updated 28 февраля, 12:14
По мнению третьей части петербуржцев киберспортивные дисциплины должны стоять наравне с другими общепризнанными видами спорта, а почти половина (45%) уверена, что эта сфера в России нуждается в финансовой поддержке от государства. Из тех, кто не считает видеоигры спортом, большинство ссылаются на то, что киберспорт — это исключительно детское развлечение (32%) или спорт для ленивых (22%).
При этом киберспорт является преимущественно мужским увлечением — им интересуются 72% мужчин против 28% женщин. По результатам опроса больше всего поклонников дисциплины встречается среди россиян в возрасте от 26 до 35 лет (40%), в возрастной группе от 36 до 45 лет киберспортом интересуется каждый пятый (19%), а среди респондентов старше 45 лет — почти каждый десятый (9%).
Чаще всего у фанатов киберспорта из Санкт-Петербурга есть единственная любимая команда или спортсмен, за выступлениями которых они регулярно следят — такой ответ дали 35% опрошенных. При этом каждый четвертый готов поехать в другой город, а 15% — в другой регион, чтобы увидеть выступление любимой команды или кибер-атлета вживую. Также 8% отметили, что посетили бы зарубежный оффлайн-турнир при условии, что им не придется оформлять визу.
Интересно, что, несмотря на различные предрассудки, 42% опрошенных петербуржцев хотели бы, чтобы их ребенок стал профессиональным киберспортсменом.
МЕТОДОЛОГИЯ
*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в феврале 2025 года среди 1220 респондентов — жителей 17 крупных городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн. чел.