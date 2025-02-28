Петербуржцы назвали любимые киберспортивные жанры

Чаще всего у фанатов киберспорта из Санкт-Петербурга есть единственная любимая команда или спортсмен, за выступлениями которых они регулярно следят — такой ответ дали 35% опрошенных. При этом каждый четвертый готов поехать в другой город, а 15% — в другой регион, чтобы увидеть выступление любимой команды или кибер-атлета вживую. Также 8% отметили, что посетили бы зарубежный оффлайн-турнир при условии, что им не придется оформлять визу.