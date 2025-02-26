«Домклик»: Квартиры на вторичке в Петербурге в среднем продаются за 124 дня

Posted 26 февраля, 12:26
Published 26 февраля, 12:26
Modified 26 февраля, 12:28
Updated 26 февраля, 12:28
Исследование основано на данных о сделках, проведенных Сбербанком через платформу «Домклик» в первый месяц текущего года. Об этом информирует rostovgazeta.ru.
Анализ данных показал, что по всей России готовая квартира в среднем находится в продаже 100 дней, что равно почти трем месяцам. Интересно отметить, что во второй половине прошлого года этот показатель был существенно ниже и составлял примерно 70 — 80 дней. Специалисты объясняют увеличение срока экспозиции сезонным спадом активности покупателей после новогодних праздников. Прогнозируется, что в ближайшее время ситуация нормализуется и период продажи вернется к отметке в 80 дней.
В начале года первое место по скорости реализации готового жилья заняла Ростовская область. Статистика «Домклик» показывает, что здесь квартира на вторичном рынке продается в среднем за пятьдесят восемь дней.
Аналитики отмечают, что Ростовская область уже длительное время удерживает лидерство по темпам продажи жилой недвижимости, опережая другие регионы. Такой результат во многом обеспечивается благодаря привлекательной системе скидок при продаже готового жилья. Размер дисконта в этом регионе превышает 7%, что значительно выше среднего показателя по России (6%). Для сравнения: в столичных регионах размер возможного торга не превышает 4,5%.
На второй строчке рейтинга располагается Республика Татарстан с показателем в 79 дней. За ней следует Нижегородская область, где продажа готовой квартиры занимает 82 дня. Важно отметить, что оба региона предлагают покупателям более выгодные условия сделки по сравнению со среднероссийскими, предоставляя существенные скидки при заключении договора купли-продажи.
В числе регионов с высокими показателям: Новосибирская область (85 дней), Самарская область (87 дней) и Воронежская область (87 дней).
В Пермском и Красноярском краях вторичное жилье продается в среднем за 93 дня. В Свердловской области процесс реализации занимает 95 дней, в Челябинской области — 105 дней, а в Москве и Подмосковье — 107 дней.
Помимо Санкт-Петербурга, замыкают рейтинг регионов по скорости продажи готового жилья Волгоградская область (140 дней) и Краснодарский край (138 дней).