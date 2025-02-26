«Домклик»: Квартиры на вторичке в Петербурге в среднем продаются за 124 дня

Анализ данных показал, что по всей России готовая квартира в среднем находится в продаже 100 дней, что равно почти трем месяцам. Интересно отметить, что во второй половине прошлого года этот показатель был существенно ниже и составлял примерно 70 — 80 дней. Специалисты объясняют увеличение срока экспозиции сезонным спадом активности покупателей после новогодних праздников. Прогнозируется, что в ближайшее время ситуация нормализуется и период продажи вернется к отметке в 80 дней.