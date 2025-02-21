Ленинградская область: квадратный метр готового дома на 49% дешевле новостройки — исследование Домклик

Среди причин, по которым разрыв цен между готовыми индивидуальными домами и первичным жильем в данных регионах не такой значительный, как в целом по России, можно выделить высокий спрос на приобретение собственного дома. Особенно это актуально для районов Санкт-Петербурга, граничащих с Ленинградской областью, самой Ленобласти, а также Ставропольского края и Калининградской области. Интересно, что Санкт-Петербург при этом находится в тройке регионов как с самой дорогой первичной недвижимостью, так и готовыми индивидуальными домами.