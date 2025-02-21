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Posted 21 февраля, 09:50

Published 21 февраля, 09:50

Modified 21 февраля, 09:53

Updated 21 февраля, 09:53

Косметика бесплатно? Почему переливать тестеры в магазине — плохая идея

Косметика бесплатно? Почему переливать тестеры в магазине — плохая идея

21 февраля 2025, 09:50
Иногда желание «сэкономить» может принести больше убытков, нежели выгод. Это, кстати, особенно характерно для нового тренда переливания «пробников» в косметических магазинах — наличие своего флакона не убережет от проблем с законом, а еще может нанести серьезный вред здоровью.

Однако популярное веяние все равно обрело массовость — некоторые покупатели искренне убеждены в том, что тестеры абсолютно бесплатны, а значит, можно смело переливать и пересыпать любую продукцию в свою, заранее подготовленную тару. Увы, у закона, да и профессиональных косметологов, совершенно иное мнение на этот счет.

Например, подобное «левачество» может обернуться большими проблемами для других покупателей, решивших воспользоваться тестером: гигиеничность всяческих тревел-флаконов, куда попадает содержимое демонстрационных образцов, всегда остается под вопросом. Как итог, бактерии, мелкие частицы пыли, а иногда и биологические жидкости владельца такой тары становятся одним из «компонентов» продукции косметических брендов.

Кстати, о таре для продукции. Дело в том, что нарушение заводской упаковки нередко сказывается не только на сроке годности косметики, но и на ее свойствах. Какие-то образцы могут просто потерять должный эффект — например, изменится цвет или консистенция, а некоторые продукты и вовсе могут стать опасными для здоровья. Все-таки, производители продумывают не только ее дизайн, но и возможные риски.

А если и их рассмотреть подробнее, то становится очевидно, что тестер совсем не похож на обычную, «запечатанную» косметику. Важное отличие кроется именно в этом: экземпляр того или иного средства, предназначенный для демонстрации, постоянно контактирует с воздухом, перепадами температур и солнечным светом — и содержимому это на пользу точно не идет: многие тестеры списывают гораздо раньше их фактического срока годности.

Духи могут «выдохнуться», кремы — расслаиваются и высыхают, а тушь скатывается комочками. Для однократной оценки свойств — например, подобрать нужный оттенок — тестер еще может подойти, но от регулярного домашнего использования точно стоит отказаться, иначе «сэкономленные» деньги придется тратить, в лучшем случае, на антигистаминные препараты из-за аллергии. В худшем — на дерматолога. Да и элементарное уважение к окружающим тоже никто не отменял: обидно, когда приходится что-либо покупать «вслепую» из-за украденного или опустошенного тестера.

И термин «украденный» здесь подходит как никогда: демонстрационные образцы, несмотря на свою «бесплатность», все еще собственность магазина — а законодательство Российской федерации это право защищает одинаково для организаций и граждан.

Как рассказала Мария Железнова, юрист и представитель ассоциации профессиональных медиаторов (иначе говоря — посредник для решения споров и конфликтов), ответственность для охотников за «бесплатной» косметикой уже давно предусмотрена уголовным и административным кодексом — в виде статей «Кража» и «Мелкое хищение». В законе, конечно, это разные понятия: разные суммы ущерба и способы совершения правонарушения повлекут за собой и разные санкции, но факт привлечения к ответственности навсегда остается с человеком. Или — с членами его семьи, что, к сожалению, актуально для подростков, ведь административная ответственность наступает с 16 лет. Как и перспектива огромного штрафа и места за решеткой. А вот стоит ли этого небольшая экономия и секундная радость «халявы» — на этот вопрос каждому предстоит ответить самостоятельно.

#Здоровье#Косметика#Кража#Магазин#Административная ответственность#Закон#Омск
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