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Posted 11 февраля, 07:58

Published 11 февраля, 07:58

Modified 11 февраля, 07:58

Updated 11 февраля, 07:58

Пермская ЦБК нарастила производство бумаги, картона и гофропродукции

Пермская ЦБК нарастила производство бумаги, картона и гофропродукции

11 февраля 2025, 07:58
Фото: ПЦБК.
В 2024 году Пермская целлюлозно-бумажная компания достигла рекордного показателя, выпустив 331 тыс. тонн бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев. Также она увеличила производство гофропродукции до 277,5 млн квадратных метров.

По итогам года компания уверенно сохранила место в числе десяти крупнейших производителей российского рынка тарных картонов и гофроупаковки. В дополнение к увеличению объёмов ПЦБК начала выпуск новой продукции — бумаги и картона низких граммажей, удельная масса которых составляет 90 и 100 граммов на квадратный метр. Это позволяет уменьшить вес конечного продукта — гофроупаковки, не теряя при этом ее качественных характеристик, пишет properm.ru.

Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков подчеркивает, что достигнутые успехи связаны с вниманием к запросам клиентов, а также с комплексной модернизацией оборудования, повышением эффективности процессов и снижением затрат.

По его словам, ПЦБК ориентирована на клиентов, стремясь предугадать их потребности, предлагая оптимальные и экономичные решения в области упаковки, соответствующие высоким стандартам качества. В 2024 году организация преодолела отметку в 90 г/м², а в текущем году планирует начать отгрузку продукции с удельной массой 80 г/м². Уменьшение граммажа предъявляет новые требования к оборудованию, уровню автоматизации, планированию производственного процесса и контролю качества.

Вместе с развитием производства картона и бумаги в ПЦБК будет продолжено обновление линий, выпускающих гофропродукцию. В частности, компания намерена установить новую производственную линию и провести значительную модернизацию действующего оборудования. Это позволит предприятию предложить своим клиентам дополнительно 2,8 млн квадратных метров гофроупаковки каждый месяц.

Также компания продолжает успешно работать на внешних рынках. В 2024 году ПЦБК экспортировала 15,5 тыс. тонн бумаги и картона. Главные направления поставок включают Китай, Казахстан и Азербайджан.

Финансовые показатели ПЦБК также показали рост: объем выручки за 2024 год составил 22 млрд рублей, а сумма налоговых отчислений в бюджеты различных уровней превысила 3,9 млрд рублей. Ожидается, что по итогам 2025 года компания сможет увеличить поступления до 22,5 млрд рублей.

#Общество
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