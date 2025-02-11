Пермская ЦБК нарастила производство бумаги, картона и гофропродукции

Posted 11 февраля, 07:58
Published 11 февраля, 07:58
Modified 11 февраля, 07:58
Updated 11 февраля, 07:58
По итогам года компания уверенно сохранила место в числе десяти крупнейших производителей российского рынка тарных картонов и гофроупаковки. В дополнение к увеличению объёмов ПЦБК начала выпуск новой продукции — бумаги и картона низких граммажей, удельная масса которых составляет 90 и 100 граммов на квадратный метр. Это позволяет уменьшить вес конечного продукта — гофроупаковки, не теряя при этом ее качественных характеристик, пишет properm.ru.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков подчеркивает, что достигнутые успехи связаны с вниманием к запросам клиентов, а также с комплексной модернизацией оборудования, повышением эффективности процессов и снижением затрат.
По его словам, ПЦБК ориентирована на клиентов, стремясь предугадать их потребности, предлагая оптимальные и экономичные решения в области упаковки, соответствующие высоким стандартам качества. В 2024 году организация преодолела отметку в 90 г/м², а в текущем году планирует начать отгрузку продукции с удельной массой 80 г/м². Уменьшение граммажа предъявляет новые требования к оборудованию, уровню автоматизации, планированию производственного процесса и контролю качества.
Вместе с развитием производства картона и бумаги в ПЦБК будет продолжено обновление линий, выпускающих гофропродукцию. В частности, компания намерена установить новую производственную линию и провести значительную модернизацию действующего оборудования. Это позволит предприятию предложить своим клиентам дополнительно 2,8 млн квадратных метров гофроупаковки каждый месяц.
Также компания продолжает успешно работать на внешних рынках. В 2024 году ПЦБК экспортировала 15,5 тыс. тонн бумаги и картона. Главные направления поставок включают Китай, Казахстан и Азербайджан.
Финансовые показатели ПЦБК также показали рост: объем выручки за 2024 год составил 22 млрд рублей, а сумма налоговых отчислений в бюджеты различных уровней превысила 3,9 млрд рублей. Ожидается, что по итогам 2025 года компания сможет увеличить поступления до 22,5 млрд рублей.