Пермская ЦБК нарастила производство бумаги, картона и гофропродукции

По итогам года компания уверенно сохранила место в числе десяти крупнейших производителей российского рынка тарных картонов и гофроупаковки. В дополнение к увеличению объёмов ПЦБК начала выпуск новой продукции — бумаги и картона низких граммажей, удельная масса которых составляет 90 и 100 граммов на квадратный метр. Это позволяет уменьшить вес конечного продукта — гофроупаковки, не теряя при этом ее качественных характеристик, пишет properm.ru.