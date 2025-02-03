«Золотой глобус» подтвердил тренд на похудение

Недавно в Лос-Анджелесе прошла очередная церемония, на которой знаменитостям вручали премию «Золотой глобус». Ни одного представителя движения бодипозитива на мероприятии замечено не было. Актеры и телезвезды решили избавиться от лишних килограммов.

Обладательницей приза за лучшую женскую роль в фильме «Субстанция» стала Деми Мур. Главная задача проекта — показать красоту и предпочтительность естественного старения. Актрисе уже за шестьдесят, но выглядит она не старше сорока. Деми появилась на мероприятии в достаточно откровенном наряде: обтягивающее фигуру платье, открытые плечи. Знаменитость мило общалась с молодым актером Эндрю Гарфилдом, пишет 56orb.ru. Среди участников церемонии была и Кэти Бейтс. Ее сложно было узнать, ведь знаменитость сбросила более сорока килограммов. Она не скрывает, что достичь стройности ей помог препарат «Оземпик». Стоит отметить, что стройными мечтают быть не только американские, но и российские знаменитости. Причем как женщины, так и мужчины. Например, заметно похудел продюсер Максим Фадеев. Не так давно на российском рынке появился новый препарат, позволяющий нормализовать обмен веществ и достичь нормальной массы тела. Лекарство называется «Велгия». В основе технологии его изготовления используется вещество семаглутид. Его производит ФК «Промомед» в рамках стратегии импортозамещения. Средство уже поступило в продажу. Лишний вес вреден для здоровья. Специалисты неоднократно обращали на это внимание. Последствия ожирения могут быть сами разными, включая проблемы с дыханием и развитие хронических болезней. Кроме этого, стройные люди дольше живут. Это показало исследование.