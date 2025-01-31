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Posted 31 января, 10:43

Published 31 января, 10:43

Modified 31 января, 10:45

Updated 31 января, 10:45

Петербуржцы назвали самых зрелищных представителей боевых искусств

Петербуржцы назвали самых зрелищных представителей боевых искусств

31 января 2025, 10:43
Фото: freepik.
Самыми зрелищными бойцами опрошенные считают россиян — такой вариант ответа выбрали 50% респондентов. На втором месте оказались спортсмены из Бразилии (15%), а на третьем — ирландцы (8%).

В ТОП-5 стран, выходцы из которых показывают самые зрелищные бои, также вошли Англия (7%) и Мексика (6%) об этом свидетельствуют данные исследования* OLIMPBET.

Самым зрелищным видом единоборств жители Санкт-Петербурга считают ММА — такой вариант выбрали 42% респондентов. На втором месте ставшие относительно недавно популярными кулачные бои (25%), а в топ-3 также вошел бокс (15%). Интересно, что две трети опрошенных (66%) предпочитают смотреть единоборства, в которых принимают участие мужчины, тогда как каждый пятый (21%) следит исключительно за женскими поединками.

Единоборства вызывают у зрителей целую гамму эмоций. Чаще всего респонденты отмечали, что испытывают высокий всплеск адреналина при просмотре контактных видов спорта (34%). Еще 17% считают, что единоборства это весело, 10% испытывают непреодолимый азарт, а 9% волнуются. При этом каждый шестой (17%) смотрит единоборства в одиночку, а 37% — с друзьями. Еще 18% предпочитают разделять шоу с посетителями спортивных баров.

Более трети опрошенных поклонников агрессивного спорта пыталась заниматься единоборствами. Каждый пятый (21%) отмечает, что пробовал и забрасывал тренировки, 11% неоднократно начинали, а 6% продолжают заниматься с тех пор.

Интересно, что ради просмотра любимых зрелищ только 15% готовы терпеть какие-либо неудобства. Респонденты отметили, что смирятся с ранним подъемом (59%), плохой трансляцией (23%) или отменой других дел (12%).

МЕТОДОЛОГИЯ

*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в январе 2025 года среди 1220 респондентов — жителей 16 крупных городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн чел.

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