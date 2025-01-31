Петербуржцы назвали самых зрелищных представителей боевых искусств

Единоборства вызывают у зрителей целую гамму эмоций. Чаще всего респонденты отмечали, что испытывают высокий всплеск адреналина при просмотре контактных видов спорта (34%). Еще 17% считают, что единоборства это весело, 10% испытывают непреодолимый азарт, а 9% волнуются. При этом каждый шестой (17%) смотрит единоборства в одиночку, а 37% — с друзьями. Еще 18% предпочитают разделять шоу с посетителями спортивных баров.