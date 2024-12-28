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Posted 28 декабря, 11:54

Published 28 декабря, 11:54

Modified 28 декабря, 12:00

Updated 28 декабря, 12:00

Владислав Бакальчук назвал стоимость офисного небоскреба Wildberries, который купила Татьяна Ким

Владислав Бакальчук назвал стоимость офисного небоскреба Wildberries, который купила Татьяна Ким

28 декабря 2024, 11:54
Фото: 1MI.
Недавно появилась информация о том, что Татьяна Ким, основательница компании «Вайлдберриз», совершила крупную сделку, приобретя небоскреб в деловом комплексе «Москва-Сити». Офисный комплекс планируется к сдаче в 2030 году.

Как информирует starhit.ru, новое 75-этажное здание будет служить офисом РВБ — объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, рассчитанного для 17 тыс сотрудников. Татьяна Ким подчеркнула, что эта сделка является важным этапом для её компании.

Она отметила, что создание единого центра для РВБ имеет большое значение в истории бизнеса. По её мнению, размещение бизнес-центра у моста «Багратион» идеально из-за удобного трафика и перспектив для дальнейшего роста.

Владислав Бакальчук, с которым Татьяна сейчас разводится, выразил сомнение по поводу целесообразности этой покупки, охарактеризовав её как неразумную трату финансов.

«По моим оценкам, исходя из открытых данных, строительство обойдется приблизительно в 140 миллиардов рублей. Собственных средств в таком размере у РВБ нет — то есть покупка за счет заемных денег. Обслуживание кредита даже по субсидированным партнерским ставкам для „Вайлдберриз“ обойдется минимум в 35 миллиардов рублей в год». — добавил Бакальчук.

Владислав убеждён, что эти средства могли бы быть использованы более рационально, например, для строительства складов.

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#Вадим Назаров#Общество#Знаменитости
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