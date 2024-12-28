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Posted 28 декабря, 14:04

Published 28 декабря, 14:04

Modified 28 декабря, 14:16

Updated 28 декабря, 14:16

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник»

Уинслет призвала Ди Каприо жениться

28 декабря 2024, 14:04
Фото: Кадр из фильма «Титаник». Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник»
Многие с замиранием сердца ждали, получит ли Леонардо Ди Каприо долгожданный «Оскар». Теперь, когда награда уже стоит у него на полке, фанаты мечтают, чтобы 50-летний актер наконец перестал быть холостяком.

Кейт Уинслет, подруга Лео со времен их съемок в «Титанике», тоже все чаще интересуется этим вопросом.

Как сообщает www.starhit.ru, Кейт просит коллегу и хорошего приятеля отправиться к алтарю с нынешней девушкой Ди Каприо — 26-летней итальянкой, моделью Витторией Черетти.

Источник отмечает, что Уинслет желает другу только лучшего, уверяя его, что он станет отличным мужем и отцом. Актриса думает, что Лео сдерживает страх неизвестности перед таким серьезным шагом, так как ранее она уже слышала от него размышления о переходе на более серьезный уровень отношений с очередной своей девушкой. Однако предложения о женитьбе от Ди Каприо никому не поступало. Кейт боится, что ее друг совершит такую же ошибку в отношениях с последней избранницей.

Инсайдер рассказал, что оскароносный актер и сам чувствует, что это его самый серьезный роман, но пока он все же боится попрощаться со статусом холостяка. Кейт узнала от Лео, как Виттория важна для него, кроме того, в этих отношениях он вернулся в хорошую форму и начал более внимательно заботиться о себе.

Стоит напомнить, что в марте в объектив уличных фотографов попали Лео и Виттория, на руке которой было замечено кольцо. А в ноябре начались обсуждения о предположительной помолвке пары. Однако такие слухи не были подтверждены кем-нибудь из близкого окружения влюбленных.

Известно, что актер и модель состоят в отношениях с лета прошлого года, когда они вместе появились в одном из клубов Ибицы. Новая любовь Ди Каприо уже познакомилась с его друзьями, также она вхожа в его семью, из чего поклонники сделали вывод, что Лео имеет серьезные намерения насчет этой девушки, и новости о женитьбе не заставят себя долго ждать.

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