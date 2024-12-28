Уинслет призвала Ди Каприо жениться

Источник отмечает, что Уинслет желает другу только лучшего, уверяя его, что он станет отличным мужем и отцом. Актриса думает, что Лео сдерживает страх неизвестности перед таким серьезным шагом, так как ранее она уже слышала от него размышления о переходе на более серьезный уровень отношений с очередной своей девушкой. Однако предложения о женитьбе от Ди Каприо никому не поступало. Кейт боится, что ее друг совершит такую же ошибку в отношениях с последней избранницей.