Певец Шура приобрел дом за 140 млн рублей

Posted 28 декабря, 14:56
Published 28 декабря, 14:56
Modified 28 декабря, 15:01
Updated 28 декабря, 15:01
Как сообщает www.starhit.ru, Шура появился в последнем выпуске передачи «Сплетни шейкер» на канале МУЗ-ТВ. Певец признался, что задержался перед съемками, потому что делал паспорт. Сейчас он занимается продажей старой квартиры, поэтому избежать бумажной волокиты не удается.
Ведущий отметил, что летом появились слухи о покупке квартиры Шурой за 70 миллионов рублей.
Однако певец опроверг такое заявление, отметив, что он купил дом в Московской области, а не квартиру, и за сумму вдвое выше — 140 миллионов рублей. Ранее им была приобретена квартира площадью 70 «квадратов» примерно за 115 миллионов. Несмотря на то, что сделка состоялась 1,5 года назад, документы до конца оформить не удалось, ремонт в квартире также не начинался. При этом Шура не признается, где он сейчас прописан, но уточняет, что не в новом жилье.
Исполнитель известной в 90-х композиции «Твори добро» также ответил на интересующий многих вопрос о покупке места… на Кузьминском кладбище. Обсуждалось даже, что Шура купил белый гроб, что казалось крайне тревожным на фоне новостей прошлых лет об онкологии артиста.
Теперь же певец заявляет, что его приятель — владелец похоронного бюро — подарил ему двухкамерный гроб, потому что место на кладбище у звезды отечественной поп-сцены уже есть. При этом Шуру удивило, что гроб двухкамерный — он скромно замечает, что ему хватило бы и одной двери. Артист поясняет, что такие приготовления к собственной смерти связаны с тем, что никто не знает, когда мы умрем и сколько у нас на тот момент будет денег — а у него все заранее продумано.
Но даже сейчас, когда Шуре удалось накопить внушительное наследство, он не может избавиться от одиночества, считая, что это кара за прошлое. Певец рассказал, как ходил по головам и имел заоблачные заработки, однако дома его ждала только собака. Артист заявляет, что его наказал Бог за растрату собственного таланта и неуважительному отношению к окружающим.