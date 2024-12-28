Певец Шура приобрел дом за 140 млн рублей

Теперь же певец заявляет, что его приятель — владелец похоронного бюро — подарил ему двухкамерный гроб, потому что место на кладбище у звезды отечественной поп-сцены уже есть. При этом Шуру удивило, что гроб двухкамерный — он скромно замечает, что ему хватило бы и одной двери. Артист поясняет, что такие приготовления к собственной смерти связаны с тем, что никто не знает, когда мы умрем и сколько у нас на тот момент будет денег — а у него все заранее продумано.