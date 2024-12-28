Posted 28 декабря, 11:48
Published 28 декабря, 11:48
Modified 28 декабря, 11:54
Updated 28 декабря, 11:54
Как информирует «Общественная служба новостей», композиция I Got Love вышла в 2016 году и быстро обрела популярность. Летом 2017 года она стала настоящим хитом, а ее мелодия звучала повсюду. 2 июня того же года артисты выпустили видеоклип, который привлек внимание зрителей по всему миру, даже в Северной Корее.
На данный момент количество просмотров перевалило за миллиард, что подтверждает его колоссальный успех среди русскоязычных исполнителей. Даже медленная работа YouTube не замедлила прирост просмотров, хотя блокировка платформы в РФ может обойтись компании в более чем 20 миллиардов рублей.
Наибольшая часть просмотров была зафиксирована из России и государств СНГ, в то время как в Соединенных Штатах видео посмотрело свыше двух миллионов зрителей. Критик отметил, что современные артисты чутко воспринимают музыкальные предпочтения публики и создают запоминающиеся мелодии.
Дуэт Miyagi & Andy Panda, основанный в Северной Осетии в 2015 году, отличается уникальным стилем, который изначально нацеливался на небольшую аудиторию.