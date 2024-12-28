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Posted 28 декабря, 11:48

Published 28 декабря, 11:48

Modified 28 декабря, 11:54

Updated 28 декабря, 11:54

Уже миллиард: российский клип побил рекорд по просмотрам на YouTube

Уже миллиард: российский клип побил рекорд по просмотрам на YouTube

28 декабря 2024, 11:48
Фото: 1MI.
Клип, созданный дуэтом Miyagi, Эндшпилем и Рем Дигги, стал самым просматриваемым видео созданным русскоязычными исполнителями, достигнувшим миллиарда просмотров на YouTube. Музыкальный критик Павел Рудченко рассказал о причинах, по которым эта композиция стала такой востребованной.

Как информирует «Общественная служба новостей», композиция I Got Love вышла в 2016 году и быстро обрела популярность. Летом 2017 года она стала настоящим хитом, а ее мелодия звучала повсюду. 2 июня того же года артисты выпустили видеоклип, который привлек внимание зрителей по всему миру, даже в Северной Корее.

На данный момент количество просмотров перевалило за миллиард, что подтверждает его колоссальный успех среди русскоязычных исполнителей. Даже медленная работа YouTube не замедлила прирост просмотров, хотя блокировка платформы в РФ может обойтись компании в более чем 20 миллиардов рублей.

Наибольшая часть просмотров была зафиксирована из России и государств СНГ, в то время как в Соединенных Штатах видео посмотрело свыше двух миллионов зрителей. Критик отметил, что современные артисты чутко воспринимают музыкальные предпочтения публики и создают запоминающиеся мелодии.

Дуэт Miyagi & Andy Panda, основанный в Северной Осетии в 2015 году, отличается уникальным стилем, который изначально нацеливался на небольшую аудиторию.

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#Вадим Назаров#Общество#Музыка
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