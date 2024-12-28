Уже миллиард: российский клип побил рекорд по просмотрам на YouTube

Как информирует «Общественная служба новостей», композиция I Got Love вышла в 2016 году и быстро обрела популярность. Летом 2017 года она стала настоящим хитом, а ее мелодия звучала повсюду. 2 июня того же года артисты выпустили видеоклип, который привлек внимание зрителей по всему миру, даже в Северной Корее.