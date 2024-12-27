Внучка Людмилы Гурченко высупила против создания дипфейка с участием актрисы

Posted 27 декабря, 15:37
Published 27 декабря, 15:37
Modified 27 декабря, 15:41
Updated 27 декабря, 15:41
Королева отметила, что не поддерживает замыслы кинематографистов, решивших «воскресить» Гурченко на экране. Она считает, что реализация такого проекта кажется бессмысленной, сообщает «Общественная служба новостей».
Напомним, Людмила Гурченко, известная советская и российская актриса, скончалась 30 марта 2011 года на 75-м году жизни. Официально причиной ее смерти указана сердечная недостаточность, связанная с тромбоэмболией легочной артерии.