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Posted 27 декабря, 15:37

Published 27 декабря, 15:37

Modified 27 декабря, 15:41

Updated 27 декабря, 15:41

Людмила Гурченко в роли Леночки Крыловой в фильме «Карнавальная ночь» (1956)

Внучка Людмилы Гурченко высупила против создания дипфейка с участием актрисы

27 декабря 2024, 15:37
Фото: Кадр из фильма «Карнавальная ночь». Людмила Гурченко в роли Леночки Крыловой в фильме «Карнавальная ночь» (1956)
Елена Королева, внучка легендарной актрисы Людмилы Гурченко, поделилась своим мнением о намерениях создать дипфейк с образом её бабушки.

Королева отметила, что не поддерживает замыслы кинематографистов, решивших «воскресить» Гурченко на экране. Она считает, что реализация такого проекта кажется бессмысленной, сообщает «Общественная служба новостей».

Напомним, Людмила Гурченко, известная советская и российская актриса, скончалась 30 марта 2011 года на 75-м году жизни. Официально причиной ее смерти указана сердечная недостаточность, связанная с тромбоэмболией легочной артерии.

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#Вадим Назаров#Общество#Знаменитости#Кино#Актриса
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