Телеведущий Николай Дроздов вновь вернулся к занятиям спортом

Posted 27 декабря, 15:47
Published 27 декабря, 15:47
Modified 27 декабря, 15:54
Updated 27 декабря, 15:54
В начале декабря ему провели гормонотерапию, после чего он много времени провел в постели. Как информирует «Общественная служба новостей», сейчас телеведущий чувствует себя довольно хорошо. Он возобновил свои регулярные тренировки, сообщила его жена Татьяна. Она отметила, что зоолог тренируется на велотренажере не менее 30 минут в день.
Ранее сообщалось, что Николай Дроздов не сможет продолжить преподавание из-за своего состояния здоровья. Он надеялся возобновить занятия в МГУ с началом нового учебного года, однако, к сожалению, из-за неудовлетворительного самочувствия это не удастся осуществить.