Телеведущий Николай Дроздов вновь вернулся к занятиям спортом

В начале декабря ему провели гормонотерапию, после чего он много времени провел в постели. Как информирует «Общественная служба новостей», сейчас телеведущий чувствует себя довольно хорошо. Он возобновил свои регулярные тренировки, сообщила его жена Татьяна. Она отметила, что зоолог тренируется на велотренажере не менее 30 минут в день.