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Posted 27 декабря, 15:59

Published 27 декабря, 15:59

Modified 27 декабря, 16:05

Updated 27 декабря, 16:05

Никита Пресняков выступает с репертуаром группы «ВИА Гра» в ресторанах США

Никита Пресняков выступает с репертуаром группы «ВИА Гра» в ресторанах США

27 декабря 2024, 15:59
Фото: 1MI.
Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков длительное время гастролирует за рубежом, устраивая выступления преимущественно в американских заведениях общепита. Такой информацией делится телеграм-канал «Самые СЛИВки».

Как пишет Общественная служба новостей, Никита со своей группой отправился в тур «Дискотека нулевых», чтобы исполнять самые известные отечественные песни прошлых лет. Примечательно, что его отец, певец Владимир Пресняков, поддержал начинающего исполнителя, поющего каверы на небольших площадках в США.

Недавно появилась видеозапись, что в праздник католического Рождества певец исполнял в ресторане во Флориде хит «Притяженья больше нет» 2004 года, первоначально принадлежавший трио «ВИА Гра» и Валерию Меладзе.

Два года назад стало известно, что потомок известной династии артистов с супругой Аленой Красновой покинул родину и поселился в Соединенных Штатах.

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