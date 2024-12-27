Никита Пресняков выступает с репертуаром группы «ВИА Гра» в ресторанах США

Posted 27 декабря, 15:59
Published 27 декабря, 15:59
Modified 27 декабря, 16:05
Updated 27 декабря, 16:05
Как пишет Общественная служба новостей, Никита со своей группой отправился в тур «Дискотека нулевых», чтобы исполнять самые известные отечественные песни прошлых лет. Примечательно, что его отец, певец Владимир Пресняков, поддержал начинающего исполнителя, поющего каверы на небольших площадках в США.
Недавно появилась видеозапись, что в праздник католического Рождества певец исполнял в ресторане во Флориде хит «Притяженья больше нет» 2004 года, первоначально принадлежавший трио «ВИА Гра» и Валерию Меладзе.
Два года назад стало известно, что потомок известной династии артистов с супругой Аленой Красновой покинул родину и поселился в Соединенных Штатах.