Никита Пресняков выступает с репертуаром группы «ВИА Гра» в ресторанах США

Как пишет Общественная служба новостей, Никита со своей группой отправился в тур «Дискотека нулевых», чтобы исполнять самые известные отечественные песни прошлых лет. Примечательно, что его отец, певец Владимир Пресняков, поддержал начинающего исполнителя, поющего каверы на небольших площадках в США.