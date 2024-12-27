Молодежь признала Боярского самым красивым советским актером

Социологическое исследование было организовано на платформе «Яндекс.Дзен» в виде голосования. Наибольшее количество респондентов (23%) посчитали наиболее привлекательным Боярского. Молодое поколение особенно впечатлила его шляпа, также проголосовавшие за него вспомнили про легендарную роль Боярского в исторической кинокартине «Три мушкетера», характерные усы и его хит на долгие десятилетия «Зеленоглазое такси». Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Газета.Ru.