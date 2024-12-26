Вдова Владимира Левкина опубликовала эмоциональное признание на 40 день после смерти супруга

Posted 26 декабря, 20:21
Published 26 декабря, 20:21
Modified 26 декабря, 20:23
Updated 26 декабря, 20:23
Сегодня, 40 дней спустя после ухода из жизни музыканта, его вдова Маруся опубликовала трогательное признание в любви.
Как сообщает www.starhit.ru, в личном блоге Маруся написала, что будет скучать по супругу. Вдова поблагодарила артиста за годы любви и тепла, совместную дочь, а также назвала 57-летнего певца примером для многих людей, поддержкой и опорой для всех, кто был с ним рядом. Маруся назвала покойного супруга волшебником, который исполнил все ее мечты.
Стоит напомнить, что в браке эта пара прожила 15 лет, у них есть дочь Ника. Маруся старалась не поддаваться горьким эмоциям сразу, как только узнала о смерти мужа, так как ей необходимо было позаботиться о ребенке и пожилой свекрови.
После печального известия вдова впала в состояние сосредоточенности, утверждая, что Владимир был мысленно с ней рядом и помог собраться. Об этом женщина рассказала в интервью «Не принято обсуждать».
На похоронах музыканта вдова улыбалась. Многие раскритиковали ее за это, но позже Маруся призналась, что покойный супруг любил, когда она улыбалась, и ненавидел платки на голове. Поэтому вдова и решила не входить в траурный образ на похоронах, таким способом отдавая дань памяти близкому человеку.
После похорон в доме Левкиных неоднократно происходили необъяснимые происшествия. Маруся рассказала, что чувствовала незримое присутствие мужа рядом. В доме неожиданно начинал мигать свет, иногда он и вовсе выключался. Многим знакомым в эти дни снился Левкин, а его вдова испытывала двойственное чувство: как будто супруг ушел от нее, но при этом все же остается рядом с ней. Она сравнила такое ощущение с погружением в несколько миров.