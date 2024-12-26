newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 20:21

Published 26 декабря, 20:21

Modified 26 декабря, 20:23

Updated 26 декабря, 20:23

Вдова Владимира Левкина опубликовала эмоциональное признание на 40 день после смерти супруга

Вдова Владимира Левкина опубликовала эмоциональное признание на 40 день после смерти супруга

26 декабря 2024, 20:21
Фото: 1MI.
Утром 17 ноября неожиданно умер певец Владимир Левкин. Двумя днями ранее его положили в больницу с вирусом. Ничего не предвещало летального исхода, однако здоровье артиста было подорвано из-за пережитого ранее онкологического заболевания.

Сегодня, 40 дней спустя после ухода из жизни музыканта, его вдова Маруся опубликовала трогательное признание в любви.

Как сообщает www.starhit.ru, в личном блоге Маруся написала, что будет скучать по супругу. Вдова поблагодарила артиста за годы любви и тепла, совместную дочь, а также назвала 57-летнего певца примером для многих людей, поддержкой и опорой для всех, кто был с ним рядом. Маруся назвала покойного супруга волшебником, который исполнил все ее мечты.

Стоит напомнить, что в браке эта пара прожила 15 лет, у них есть дочь Ника. Маруся старалась не поддаваться горьким эмоциям сразу, как только узнала о смерти мужа, так как ей необходимо было позаботиться о ребенке и пожилой свекрови.

После печального известия вдова впала в состояние сосредоточенности, утверждая, что Владимир был мысленно с ней рядом и помог собраться. Об этом женщина рассказала в интервью «Не принято обсуждать».

На похоронах музыканта вдова улыбалась. Многие раскритиковали ее за это, но позже Маруся призналась, что покойный супруг любил, когда она улыбалась, и ненавидел платки на голове. Поэтому вдова и решила не входить в траурный образ на похоронах, таким способом отдавая дань памяти близкому человеку.

После похорон в доме Левкиных неоднократно происходили необъяснимые происшествия. Маруся рассказала, что чувствовала незримое присутствие мужа рядом. В доме неожиданно начинал мигать свет, иногда он и вовсе выключался. Многим знакомым в эти дни снился Левкин, а его вдова испытывала двойственное чувство: как будто супруг ушел от нее, но при этом все же остается рядом с ней. Она сравнила такое ощущение с погружением в несколько миров.

Читайте также:
Анна Седокова попала в больницу после смерти бывшего мужа и записала видеоВдова Владимира Левкина рассказала о моменте, когда узнала о его смертиЮрин признался, что Левкина расстраивали разбирательства с Алибасовым
#Марина Никишина#Знаменитости#Смерть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика