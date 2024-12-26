Вдова Владимира Левкина опубликовала эмоциональное признание на 40 день после смерти супруга

После похорон в доме Левкиных неоднократно происходили необъяснимые происшествия. Маруся рассказала, что чувствовала незримое присутствие мужа рядом. В доме неожиданно начинал мигать свет, иногда он и вовсе выключался. Многим знакомым в эти дни снился Левкин, а его вдова испытывала двойственное чувство: как будто супруг ушел от нее, но при этом все же остается рядом с ней. Она сравнила такое ощущение с погружением в несколько миров.