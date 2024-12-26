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Posted 26 декабря, 19:52

Published 26 декабря, 19:52

Modified 26 декабря, 19:56

Updated 26 декабря, 19:56

В кинотеатрах вышел в прокат новый мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 6»

В кинотеатрах вышел в прокат новый мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 6»

26 декабря 2024, 19:52
Фото: 1MI.
Шестая часть российского полнометражного анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк» была представлена зрителям в России 26 декабря 2024 года.

Прибыль от предварительной продажи билетов на мультфильм уже превысила 4 млн рублей, что является рекордным результатом для подобных проектов в этот период. Как информирует «Общественная служба новостей», ранее рекорд по предпродажам билетов принадлежал анимационной ленте «Конь Юлий и большие скачки» (2020), с показателем в 3,8 млн рублей.

В новом мультфильме Ивану и его преданным товарищам предстоит отправиться в удивительное место, полное чудес из сказочного мира. Герои сумеют справиться со всеми испытаниями, которые преподнесет им новый сюжет.

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#Вадим Назаров#Общество#Кино#Досуг#Мультфильм
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