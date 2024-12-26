В кинотеатрах вышел в прокат новый мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 6»

Posted 26 декабря, 19:52
Published 26 декабря, 19:52
Modified 26 декабря, 19:56
Updated 26 декабря, 19:56
Прибыль от предварительной продажи билетов на мультфильм уже превысила 4 млн рублей, что является рекордным результатом для подобных проектов в этот период. Как информирует «Общественная служба новостей», ранее рекорд по предпродажам билетов принадлежал анимационной ленте «Конь Юлий и большие скачки» (2020), с показателем в 3,8 млн рублей.
В новом мультфильме Ивану и его преданным товарищам предстоит отправиться в удивительное место, полное чудес из сказочного мира. Герои сумеют справиться со всеми испытаниями, которые преподнесет им новый сюжет.