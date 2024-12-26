В кинотеатрах вышел в прокат новый мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 6»

Прибыль от предварительной продажи билетов на мультфильм уже превысила 4 млн рублей, что является рекордным результатом для подобных проектов в этот период. Как информирует «Общественная служба новостей», ранее рекорд по предпродажам билетов принадлежал анимационной ленте «Конь Юлий и большие скачки» (2020), с показателем в 3,8 млн рублей.