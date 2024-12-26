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Posted 26 декабря, 20:10

Published 26 декабря, 20:10

Modified 26 декабря, 20:15

Updated 26 декабря, 20:15

Стас Садальский: Премьера «Небриллиантовой руки» похожа на «голую» вечеринку

Стас Садальский: Премьера «Небриллиантовой руки» похожа на «голую» вечеринку

26 декабря 2024, 20:10
Фото: Изображение Midjourney.
Станислав Садальский прокомментировал кинопремьеру «Небриллиантовая рука», где снялись звезды российской сцены. В своем блоге актер раскритиковал нашумевшее культурное событие, проведя параллели между этой недавней премьерой и «голой» вечеринкой блогерши и ведущей Насти Ивлеевой.

Как пишет Общественная служба новостей, премьера прошла 23 декабря в кинотеатре «Октябрь» в Москве, и ее посетили многие селебрити. При этом Садальский заявил, что событие отличается безвкусицей и пошлостью, и имеет много общего со скандальной вечеринкой Насти Ивлеевой, которая прошла год назад. Станислав также прокомментировал ценность самой кинокартины, заявив, что это пародия на классику советского кинематографа Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», получившаяся крайне проходной.

«Небриллиантовая рука» собрала целую плеяду звездных лиц: в современной интерпретации знакомой всем истории появится Филипп Киркоров, Дима Билан, Владимир Епифанцев, Павел Воля, Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Анна Asti, Регина Тодоренко, Марина Кравец и т. п.

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#Марина Никишина#Общество#Знаменитости
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