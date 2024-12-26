Стас Садальский: Премьера «Небриллиантовой руки» похожа на «голую» вечеринку

Как пишет Общественная служба новостей, премьера прошла 23 декабря в кинотеатре «Октябрь» в Москве, и ее посетили многие селебрити. При этом Садальский заявил, что событие отличается безвкусицей и пошлостью, и имеет много общего со скандальной вечеринкой Насти Ивлеевой, которая прошла год назад. Станислав также прокомментировал ценность самой кинокартины, заявив, что это пародия на классику советского кинематографа Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», получившаяся крайне проходной.