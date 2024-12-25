Петренко заплатил Климовой 7 млн рублей долга по алиментам

В феврале нынешнего года задолженность по алиментам составляла 9,2 миллиона рублей. К сентябрю актеру удалось снизить ее до 6,7 миллиона. На конец декабря ему осталось погасить всего 1,8 миллиона рублей. Несмотря на то, что до наступления Нового года осталось лишь несколько дней, и вряд ли он сможет полностью рассчитаться в этом году, есть вероятность, что последний платеж будет осуществлен Екатерине в 2025 году.