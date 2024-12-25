Петренко заплатил Климовой 7 млн рублей долга по алиментам

Posted 25 декабря, 19:25
Published 25 декабря, 19:25
Modified 25 декабря, 20:16
Updated 25 декабря, 20:16
Как информирует «Общественная служба новостей», долгое время Петренко не мог уладить финансовые обязательства с экс-супругой Екатериной Климовой. Актрисе приходилось обращаться в суд, чтобы получить выплаты от бывшего мужа. Однако ситуация начала постепенно улучшаться.
В феврале нынешнего года задолженность по алиментам составляла 9,2 миллиона рублей. К сентябрю актеру удалось снизить ее до 6,7 миллиона. На конец декабря ему осталось погасить всего 1,8 миллиона рублей. Несмотря на то, что до наступления Нового года осталось лишь несколько дней, и вряд ли он сможет полностью рассчитаться в этом году, есть вероятность, что последний платеж будет осуществлен Екатерине в 2025 году.
Следует отметить, что Игорь Петренко сейчас пользуется высоким спросом в индустрии кино, что способствовало такому быстрому уменьшению его долгов.