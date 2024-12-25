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Posted 25 декабря, 19:25

Published 25 декабря, 19:25

Modified 25 декабря, 20:16

Updated 25 декабря, 20:16

Петренко заплатил Климовой 7 млн рублей долга по алиментам

Петренко заплатил Климовой 7 млн рублей долга по алиментам

25 декабря 2024, 19:25
Фото: 1MI.
Российский актер Игорь Петренко частично погасил свои алиментные долги на содержание несовершеннолетних детей от бывшей жены Екатерины Климовой. Речь идет о 7 миллионах рублей. У него осталась непогашенной лишь небольшая сумма задолженности.

Как информирует «Общественная служба новостей», долгое время Петренко не мог уладить финансовые обязательства с экс-супругой Екатериной Климовой. Актрисе приходилось обращаться в суд, чтобы получить выплаты от бывшего мужа. Однако ситуация начала постепенно улучшаться.

В феврале нынешнего года задолженность по алиментам составляла 9,2 миллиона рублей. К сентябрю актеру удалось снизить ее до 6,7 миллиона. На конец декабря ему осталось погасить всего 1,8 миллиона рублей. Несмотря на то, что до наступления Нового года осталось лишь несколько дней, и вряд ли он сможет полностью рассчитаться в этом году, есть вероятность, что последний платеж будет осуществлен Екатерине в 2025 году.

Следует отметить, что Игорь Петренко сейчас пользуется высоким спросом в индустрии кино, что способствовало такому быстрому уменьшению его долгов.

#Вадим Назаров#Знаменитости#Алименты#Актер
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