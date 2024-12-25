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Posted 25 декабря, 20:13

Published 25 декабря, 20:13

Modified 25 декабря, 20:15

Updated 25 декабря, 20:15

Дима Билан

На дне рождения Билана выступил детский хор

25 декабря 2024, 20:13
Фото: vk.com/bilan_dima. Дима Билан
Дима Билан решил организовать торжественный вечер по случаю исполняющегося 43-летия в особняке постройки XVIII столетия. На празднике собравшихся развлекал детский хор, в исполнении которого гости смогли послушать как главные хиты победителя «Евровидения», так и другие песни.

Как пишет Общественная служба новостей, масштаб торжества был впечатляющий. На праздник прибыли продюсер Яна Рудковская, композитор Игорь Крутой, певец Мот и его жена, и еще целая плеяда звезд российской эстрады.

Ранее появилась новость, что Билан подготовил новую квартиру в самом сердце столицы для празднования Нового года. При этом певец не комментировал сумму своей крупной покупки, но в СМИ писали о 90 миллионах рублей. Сам артист заявил, что квартиру Иосиф Сталин подарил физику-ядерщику, она никогда не продавалась ранее, а паркет в этом жилье «дышит историей».

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#Марина Никишина#Знаменитости#Певец
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