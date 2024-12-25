На дне рождения Билана выступил детский хор

Ранее появилась новость, что Билан подготовил новую квартиру в самом сердце столицы для празднования Нового года. При этом певец не комментировал сумму своей крупной покупки, но в СМИ писали о 90 миллионах рублей. Сам артист заявил, что квартиру Иосиф Сталин подарил физику-ядерщику, она никогда не продавалась ранее, а паркет в этом жилье «дышит историей».