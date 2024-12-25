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Posted 25 декабря, 20:01

Published 25 декабря, 20:01

Modified 25 декабря, 20:05

Updated 25 декабря, 20:05

Кристофер Нолан работает над экранизацией поэмы «Одиссея»

Кристофер Нолан работает над экранизацией поэмы «Одиссея»

25 декабря 2024, 20:01
Фото: 1MI.
Известный англо-американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Кристофер Нолан приступил к созданию экранизации знаменитой поэмы Гомера «Одиссея». Премьера фильма планируется на лето 2026 года.

По информации «Общественной службы новостей», данный фильм будет представлять собой «мифический экшн-эпос», снятый с использованием новейших технологий формата IMAX в различных странах.

Состав актеров уже поражает воображение: в картине сыграют Том Холланд, Мэтт Дэймон, Шарлиз Терон и Роберт Паттинсон, а также Зендея. Ожидается, что съёмки начнутся уже в следующем году.

Удивительно, что в октябре текущего года была озвучена информация о другом проекте Нолана, в котором также сыграют Мэтт Дэймон и Том Холланд, уже имеющие опыт сотрудничества с этим режиссером.

Сюжет «Одиссеи» знаком многим читателям; это — второе произведение Гомера в каноне классической литературы. Поэма рассказывает о странствиях Одиссея на пути домой после Троянской войны и о его жене Пенелопе, ожидающей его в Итаке. В отличие от «Илиады», «Одиссея» насыщена мифологическими элементами.

Кристофер Нолан — один из ведущих современных режиссеров, который начал свою карьеру с фильма «Преследование» в 1998 году, но получил мировую известность благодаря работе «Помни», номинированной на «Оскар» в 2000 году.

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#Вадим Назаров#Знаменитости#Режиссер
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