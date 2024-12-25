Кристофер Нолан работает над экранизацией поэмы «Одиссея»

Posted 25 декабря, 20:01
Published 25 декабря, 20:01
Modified 25 декабря, 20:05
Updated 25 декабря, 20:05
По информации «Общественной службы новостей», данный фильм будет представлять собой «мифический экшн-эпос», снятый с использованием новейших технологий формата IMAX в различных странах.
Состав актеров уже поражает воображение: в картине сыграют Том Холланд, Мэтт Дэймон, Шарлиз Терон и Роберт Паттинсон, а также Зендея. Ожидается, что съёмки начнутся уже в следующем году.
Удивительно, что в октябре текущего года была озвучена информация о другом проекте Нолана, в котором также сыграют Мэтт Дэймон и Том Холланд, уже имеющие опыт сотрудничества с этим режиссером.
Сюжет «Одиссеи» знаком многим читателям; это — второе произведение Гомера в каноне классической литературы. Поэма рассказывает о странствиях Одиссея на пути домой после Троянской войны и о его жене Пенелопе, ожидающей его в Итаке. В отличие от «Илиады», «Одиссея» насыщена мифологическими элементами.
Кристофер Нолан — один из ведущих современных режиссеров, который начал свою карьеру с фильма «Преследование» в 1998 году, но получил мировую известность благодаря работе «Помни», номинированной на «Оскар» в 2000 году.