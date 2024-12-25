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Posted 25 декабря, 20:16

Published 25 декабря, 20:16

Modified 25 декабря, 20:20

Updated 25 декабря, 20:20

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев проводит новогодние мероприятия за 10 миллионов рублей

25 декабря 2024, 20:16
Фото: vk.com/dmitrynagiyev. Дмитрий Нагиев
Издание «Абзац» выяснило, сколько будет стоить выступление Дмитрия Нагиева в дни новогодних каникул. Так, за четырехчасовой перформанс он рассчитывает получить 95 тысяч евро, то есть почти десять миллионов рублей.

При этом, если сценария праздника не будет, организаторам придется раскошелиться еще на 200 тысяч рублей.

Как пишет Общественная служба новостей, в райдере артиста прописан транспорт бизнес-класса с водителем, премиальные продукты и дополнительные расходы на обед, если он понадобится.

Что касается штрафных санкций для кураторов выступления, то в документе указано, что если кто-то проникнет в гримерку к звезде, то организатору придется выплатить 100 тысяч рублей.

Также отдельно прописано наличие охраны. Число охранников может варьироваться в зависимости от размера конкретной площадки.

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