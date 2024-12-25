Дмитрий Нагиев проводит новогодние мероприятия за 10 миллионов рублей

Posted 25 декабря, 20:16
Published 25 декабря, 20:16
Modified 25 декабря, 20:20
Updated 25 декабря, 20:20
При этом, если сценария праздника не будет, организаторам придется раскошелиться еще на 200 тысяч рублей.
Как пишет Общественная служба новостей, в райдере артиста прописан транспорт бизнес-класса с водителем, премиальные продукты и дополнительные расходы на обед, если он понадобится.
Что касается штрафных санкций для кураторов выступления, то в документе указано, что если кто-то проникнет в гримерку к звезде, то организатору придется выплатить 100 тысяч рублей.
Также отдельно прописано наличие охраны. Число охранников может варьироваться в зависимости от размера конкретной площадки.