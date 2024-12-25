Дмитрий Нагиев проводит новогодние мероприятия за 10 миллионов рублей

Издание «Абзац» выяснило, сколько будет стоить выступление Дмитрия Нагиева в дни новогодних каникул. Так, за четырехчасовой перформанс он рассчитывает получить 95 тысяч евро, то есть почти десять миллионов рублей.

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