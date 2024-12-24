Николай Цискаридзе рассказал, что изменил бы, если бы мог вернуться в прошлое

Знаменитый артист отметил, что, будучи воспитанным вдали от театрального мира, он первоначально проникся магией, которую создают культурные заведения. Со временем, однако, он понял, что реальность зачастую отличается от таких романтизированных взглядов. На протяжении своей карьеры в балетном искусстве Цискаридзе пришел к осознанию, насколько важными были рекомендации его матери относительно его профессионального пути.