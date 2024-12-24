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Posted 24 декабря, 15:05

Published 24 декабря, 15:05

Modified 24 декабря, 15:14

Updated 24 декабря, 15:14

Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе рассказал, что изменил бы, если бы мог вернуться в прошлое

24 декабря 2024, 15:05
Фото: vk.com/tsiskaridzenikolayofficial. Николай Цискаридзе
Народный артист России Николай Цискаридзе поделился своими размышлениями о том, что бы он хотел изменить в своей жизни, если бы у него была возможность вернуться в прошлое.

Он акцентировал внимание на том, что в самом стартовом этапе своей карьеры ему полезно было бы более внимательно воспринимать мнения людей с большим опытом.

«Так как не было информации, не было гаджетов, мы не знали, что происходит за оркестровой ямой. Мы не понимали. Я был очень наивным ребенком», — цитирует его слова «Общественная служба новостей».

Знаменитый артист отметил, что, будучи воспитанным вдали от театрального мира, он первоначально проникся магией, которую создают культурные заведения. Со временем, однако, он понял, что реальность зачастую отличается от таких романтизированных взглядов. На протяжении своей карьеры в балетном искусстве Цискаридзе пришел к осознанию, насколько важными были рекомендации его матери относительно его профессионального пути.

#Вадим Назаров#Знаменитости#Актер#Артист
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