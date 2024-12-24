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Posted 24 декабря, 09:36

Published 24 декабря, 09:36

Modified 24 декабря, 09:38

Updated 24 декабря, 09:38

Киноактер Бен Аффлек встретился с экс-супругой накануне Рождества

Киноактер Бен Аффлек провел время с экс-супругой накануне Рождества

24 декабря 2024, 09:36
Фото: yahoo.com. Киноактер Бен Аффлек встретился с экс-супругой накануне Рождества
Знаменитые голливудские киноактеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес развелись. Однако накануне Рождества экс-супруги увиделись. Встреч прошла в частном клубе Soho House.

Актеры провели вместе примерно полчаса. Их совместные фотоснимки размещены на Page Six. Знаменитость была одета в светлый кардиган с джинсами и туфли на каблуках. Из аксессуаров — серьги в форме колец.

Бен пришел на встречу в повседневном облачении — джинсах, кроссовках, пальто и с сумкой-шоппером. По мнению поклонников, содержимое сумки предназначалось для экс-супруги.

Несмотря на то, что актеры расстались, они не стремятся жечь мосты и хотят общаться дальше, хотя и без романтики. Об этом сообщил представитель окружения знаменитостей.

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#Знаменитости#Кино
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