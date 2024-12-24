Киноактер Бен Аффлек провел время с экс-супругой накануне Рождества

Posted 24 декабря, 09:36
Published 24 декабря, 09:36
Modified 24 декабря, 09:38
Updated 24 декабря, 09:38
Актеры провели вместе примерно полчаса. Их совместные фотоснимки размещены на Page Six. Знаменитость была одета в светлый кардиган с джинсами и туфли на каблуках. Из аксессуаров — серьги в форме колец.
Бен пришел на встречу в повседневном облачении — джинсах, кроссовках, пальто и с сумкой-шоппером. По мнению поклонников, содержимое сумки предназначалось для экс-супруги.
Несмотря на то, что актеры расстались, они не стремятся жечь мосты и хотят общаться дальше, хотя и без романтики. Об этом сообщил представитель окружения знаменитостей.