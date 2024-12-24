Ида Галич рассказала, что купила квартиру в центре Москвы

Posted 24 декабря, 05:00
Published 24 декабря, 05:00
Modified 24 декабря, 05:00
Updated 24 декабря, 05:00
Звезда рассказала, что искала подходящую квартиру целый год. При этом несколько сделок по недвижимости сорвалось. Для того, чтобы приобрести новое жилье, Галич пришлось расстаться с некоторой собственностью. По её словам была продана одну из квартир и дорогой автомобиль. Однако, въедет она в новые апартаменты уже в следующем году, так как квартира нуждается в ремонте.
Телеведущая назвала себя самым счастливым человеком на земле и отметила, что заслужила это. Ида добавила, что если бы в детстве ей сказали о том, что у неё будет квартира в центре Москвы, то она бы ни за что не поверила в это. Уходящий год звезда назвала годом поисков. Иду Галич в комментариях начали активно поздравлять подписчики.
Ида Галич стала известна благодаря коротким юмористическим видео в интернете. Благодаря полученной популярности она была приглашена в качестве ведущей в проект «Орел и решка. Россия». Галич пробовала себя в музыке, выпустив несколько клипов. Сегодня она является ведущей нескольких проектов в интернете и на телевидении. Также звезда воспитывает сына от первого брака Леона.