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Posted 24 декабря, 05:00

Published 24 декабря, 05:00

Modified 24 декабря, 05:00

Updated 24 декабря, 05:00

Ида Галич купила квартиру в элитном районе Москвы

Ида Галич рассказала, что купила квартиру в центре Москвы

24 декабря 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney. Ида Галич купила квартиру в элитном районе Москвы
Портал StarHit сообщает, что телеведущая Ида Галич в своих социальных сетях рассказала о покупке новой квартиры. Она опубликовала в своих соцсетях фото с улиц столицы с указателями к Воздвиженке и Романову переулку. Звезда отметила, что осуществилась её давняя мечта — жить в центре Москвы.

Звезда рассказала, что искала подходящую квартиру целый год. При этом несколько сделок по недвижимости сорвалось. Для того, чтобы приобрести новое жилье, Галич пришлось расстаться с некоторой собственностью. По её словам была продана одну из квартир и дорогой автомобиль. Однако, въедет она в новые апартаменты уже в следующем году, так как квартира нуждается в ремонте.

Телеведущая назвала себя самым счастливым человеком на земле и отметила, что заслужила это. Ида добавила, что если бы в детстве ей сказали о том, что у неё будет квартира в центре Москвы, то она бы ни за что не поверила в это. Уходящий год звезда назвала годом поисков. Иду Галич в комментариях начали активно поздравлять подписчики.

Ида Галич стала известна благодаря коротким юмористическим видео в интернете. Благодаря полученной популярности она была приглашена в качестве ведущей в проект «Орел и решка. Россия». Галич пробовала себя в музыке, выпустив несколько клипов. Сегодня она является ведущей нескольких проектов в интернете и на телевидении. Также звезда воспитывает сына от первого брака Леона.

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