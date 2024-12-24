Ида Галич рассказала, что купила квартиру в центре Москвы

Телеведущая назвала себя самым счастливым человеком на земле и отметила, что заслужила это. Ида добавила, что если бы в детстве ей сказали о том, что у неё будет квартира в центре Москвы, то она бы ни за что не поверила в это. Уходящий год звезда назвала годом поисков. Иду Галич в комментариях начали активно поздравлять подписчики.