Джаред Лето исполнит роль главного злодея в фильме «Властелины Вселенной»

Франшиза «Властелины Вселенной» началась с игрушек в 1980-м году. Позже по ней были выпущены комиксы, которые в разные годы выходили под эгидой DC Comics и Marvel. С 2021 года права на комиксы по данной вселенной принадлежат издательству Dark Horse. Позже появился первый мультсериал о приключениях Хи-мена, а в 1987 году вышел одноименный фильм, где главную роль сыграл Дольф Лундгрен, а роль Скелетора исполнил Фрэнк Ланджелла, известный по фильму «Фрост против Никсона».