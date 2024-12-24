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Posted 24 декабря, 06:00

Published 24 декабря, 06:00

Modified 24 декабря, 06:00

Updated 24 декабря, 06:00

Джаред Лето сыграет роль Скелетора в фильме «Властелины Вселенной»

Джаред Лето исполнит роль главного злодея в фильме «Властелины Вселенной»

24 декабря 2024, 06:00
Фото: wikipedia.org. Джаред Лето сыграет роль Скелетора в фильме «Властелины Вселенной»
Персонаж, которого сыграет Лето в новом фильме, в 2021 году стал героем мемов.

Портал peopletalk.ru сообщает, что Джаред Лето был утвержден на роль Скелетора в новом фильме «Властелины Вселенной», основанной на одноименной франшизе. По информации Hollywood Reporter вместе с ним в фильме сыграют Николас Голицын, который исполнит главную роль — принца Адама и его альтер-эго Хи-мена, и Камила Мендес, известная по сериалу «Ривердейл», которой досталась роль возлюбленной главного героя — Тилы.

Детали сюжета нового фильма на данный момент не разглашаются. Известно только, что действие будет происходить на планете Этерния, где принц Адам, превращающийся в Хи-мена благодаря своему мечу, будет противостоять Скелетору и его армии.

Дополнительную известность Скелетор получил благодаря мемам. Они появились в 2021 году после выхода нового мультсерила по вселенной на Netflix. В меме Скелетор рассказывал какой-то неприятный факт, после чего убегал и обещал вернуться с новым фактом через неделю.

Франшиза «Властелины Вселенной» началась с игрушек в 1980-м году. Позже по ней были выпущены комиксы, которые в разные годы выходили под эгидой DC Comics и Marvel. С 2021 года права на комиксы по данной вселенной принадлежат издательству Dark Horse. Позже появился первый мультсериал о приключениях Хи-мена, а в 1987 году вышел одноименный фильм, где главную роль сыграл Дольф Лундгрен, а роль Скелетора исполнил Фрэнк Ланджелла, известный по фильму «Фрост против Никсона».

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#Андрей Степанов#Общество#Знаменитости#Кино
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