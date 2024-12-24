Беременная супруга актера Саши Петрова жалуется на его постоянное отсутствие дома

Posted 24 декабря, 14:25
Published 24 декабря, 14:25
Modified 24 декабря, 14:28
Updated 24 декабря, 14:28
Как сообщает www.starhit.ru, пока будущей маме приходится несладко из-за бесконечных отъездов супруга. Саша вспоминает, что в начале их отношений Виктория поинтересовалась, часто ли он отправляется в экспедиции. В тот период своей карьеры артист ездил только в Мексику, а остальное время обещал проводить дома. Однако 2024 год выдался у Петрова крайне насыщенным: месяц он находился в Тобольске, потом успел побывать в Касимове, Рязани, Нижнем Новгороде. 35-летний актер пытался оправдаться перед женой, заверяя, что ранее он не был так долго в разъездах, и пообещал Виктории, что Новый год их семья проведет вместе.
Об отношениях со второй половинкой Петров рассказал в шоу «Кстати» в VK Видео.
Артист пообещал будущей маме, которая в следующем году подарит ему наследника, повременить с разъездами по работе.
Саша и Виктория встретились в 2023 году. После трех дней общения Петров понял, что испытывает серьезные чувства к девушке и сделал ей предложение. Актер утверждает, что он влюбился в свою избранницу буквально с первого взгляда. Он и ранее верил, что когда встретит будущую жену, то сразу узнает ее благодаря интуиции. Примечательно, что Виктория также сразу доверилась своему шестому чувству и влюбилась в будущего супруга.
В дальнейшем пара выяснила, что они совпадают во вкусах, в мыслях, в философских аспектах, в отношении к людям. При этом они различны в эмоциональных проявлениях, но им всегда интересно друг с другом. Петров чувствует, что за год брака такая любовная связь только усилилось, и никакого желания отдыхать порознь в их маленькой семье нет.