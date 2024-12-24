Беременная супруга актера Саши Петрова жалуется на его постоянное отсутствие дома

Как сообщает www.starhit.ru, пока будущей маме приходится несладко из-за бесконечных отъездов супруга. Саша вспоминает, что в начале их отношений Виктория поинтересовалась, часто ли он отправляется в экспедиции. В тот период своей карьеры артист ездил только в Мексику, а остальное время обещал проводить дома. Однако 2024 год выдался у Петрова крайне насыщенным: месяц он находился в Тобольске, потом успел побывать в Касимове, Рязани, Нижнем Новгороде. 35-летний актер пытался оправдаться перед женой, заверяя, что ранее он не был так долго в разъездах, и пообещал Виктории, что Новый год их семья проведет вместе.