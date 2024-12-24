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Posted 24 декабря, 14:37

Published 24 декабря, 14:37

Modified 24 декабря, 14:40

Updated 24 декабря, 14:40

Алсу

Алсу не стала отвечать на вопросы журналистов на премьере «Небриллиантовой руки»

24 декабря 2024, 14:37
Фото: vk.com/alsou_official. Алсу
Алсу в очередной раз удивила общественность на фоне недавно появившихся слухов о разводе с Яном Абрамовым.

Примечательно, что ранее певица была не против вопросов от журналистов, она свободно появлялась во вспышках фотокамер на публичных событиях, однако на последней кинопремьере в Москве звезда не хотела отвечать на вопросы прессы публично и находиться в центре внимания.

Как пишет Общественная служба новостей, на премьеру новогодней комедийной кинокартины «Небриллиантовая рука», в которой снялись множество отечественных селебрити, Алсу пришла в солнцезащитных очках. Когда журналисты задали ей вопрос про празднование предстоящего Нового года, она не стала ничего отвечать и последовала в зал.

Не исключено, что певица не хочет привлекать к своей персоне лишнего внимания и избегает возможных неудобных вопросов из-за того, что адвокат Александр Добровинский рассказал о ее якобы новом романе. Алсу отрицает такое заявление, обвиняя защитников своего экс-супруга в распространении порочащих честь и достоинство сведений.

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