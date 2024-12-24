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Posted 24 декабря, 14:54

Published 24 декабря, 14:54

Modified 24 декабря, 14:59

Updated 24 декабря, 14:59

Алина Загитова

Алине Загитовой отказали в гранте на 75 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса»

24 декабря 2024, 14:54
Фото: vk.com/alinazagitova. Алина Загитова
Российская фигуристка Алина Загитова, единственная в стране обладающая всеми титулами в одиночном катании, недавно выразила интерес к созданию ледовых шоу и обратилась к государству с просьбой выделить ей 75 млн рублей для реализации своего проекта.

Однако президентский фонд культурных инициатив официально проинформировал, что ее запрос на получение финансирования не получил одобрения, пишет starhit.ru.

При этом источник отмечает, что олимпийская чемпионка планировала использовать эти средства для подготовки шоу под названием «Алые паруса», приуроченного к юбилею Александра Грина и запланированного в Санкт-Петербурге. После того как эта информация была обнародована, в адрес Загитовой посыпалась критика — основное недовольство вызвало отсутствие софинансирования и инвестиций как от спонсоров, так и из ее личных средств.

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#Вадим Назаров#Знаменитости#Фигуристка
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