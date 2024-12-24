Алине Загитовой отказали в гранте на 75 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса»

Posted 24 декабря, 14:54
Published 24 декабря, 14:54
Modified 24 декабря, 14:59
Updated 24 декабря, 14:59
Однако президентский фонд культурных инициатив официально проинформировал, что ее запрос на получение финансирования не получил одобрения, пишет starhit.ru.
При этом источник отмечает, что олимпийская чемпионка планировала использовать эти средства для подготовки шоу под названием «Алые паруса», приуроченного к юбилею Александра Грина и запланированного в Санкт-Петербурге. После того как эта информация была обнародована, в адрес Загитовой посыпалась критика — основное недовольство вызвало отсутствие софинансирования и инвестиций как от спонсоров, так и из ее личных средств.