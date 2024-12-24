Алине Загитовой отказали в гранте на 75 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса»

При этом источник отмечает, что олимпийская чемпионка планировала использовать эти средства для подготовки шоу под названием «Алые паруса», приуроченного к юбилею Александра Грина и запланированного в Санкт-Петербурге. После того как эта информация была обнародована, в адрес Загитовой посыпалась критика — основное недовольство вызвало отсутствие софинансирования и инвестиций как от спонсоров, так и из ее личных средств.