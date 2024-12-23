Певец Робби Уильямс намерен завершить образование в средней школе

Posted 23 декабря, 08:32
Published 23 декабря, 08:32
Modified 23 декабря, 08:34
Updated 23 декабря, 08:34
Уильямс с детства страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). К тому же, ему поставили диагноз дислексия. Эти особенности психофизического развития не давали ему сосредоточиться на учебном процессе. Из-за этого Робби чувствовал свою неполноценность.
Артист считал себя глупым, поэтому оставил школу. Но теперь он понимает, почему ему тяжело давалась учеба, и намерен исправить это.