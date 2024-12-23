newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 08:32

Published 23 декабря, 08:32

Modified 23 декабря, 08:34

Updated 23 декабря, 08:34

Певец Робби Уильямс намерен завершить образование в средней школе

Певец Робби Уильямс намерен завершить образование в средней школе

23 декабря 2024, 08:32
Фото: кадр YouTube. Певец Робби Уильямс намерен завершить образование в средней школе
У пятидесятилетнего певца Робби Уильямса до сих пор нет диплома средней школы. Из-за этого артист ощущает себя некомфортно. От заявил, что хотел бы завершить образование в средней школе.

Уильямс с детства страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). К тому же, ему поставили диагноз дислексия. Эти особенности психофизического развития не давали ему сосредоточиться на учебном процессе. Из-за этого Робби чувствовал свою неполноценность.

Артист считал себя глупым, поэтому оставил школу. Но теперь он понимает, почему ему тяжело давалась учеба, и намерен исправить это.

Читайте также:
Немоляева рассказала, почему согласилась на съемки в клипе ШнуроваЗа два месяца заключения Пи Дидди постарел и осунулсяПесня российских школьниц получила мировую известность после появления в TikTok
#Знаменитости#Музыка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика