Кудрявцева: Федункив нашла способ совместить грудное вскармливание сына с выступлениями

Как сообщает www.starhit.ru, еще в августе инсайдеры рассекретили интересное положение Федункив, которая присутствовала на съемках с внушительным животом, хотя в кадре она скрывала фигуру под просторными нарядами. Источники рассказали, что выглядит актриса отлично, однако быстро устает, поэтому организаторы шоу выделили ей личных помощников, которые за ней ухаживают. Те участники проекта, которые не знали ранее о беременности Марины, были крайне удивлены и все их разговоры только и крутились вокруг этой радостной новости.