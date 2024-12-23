Кудрявцева: Федункив нашла способ совместить грудное вскармливание сына с выступлениями

Posted 23 декабря, 15:39
Published 23 декабря, 15:39
Modified 23 декабря, 15:49
Updated 23 декабря, 15:49
Как сообщает www.starhit.ru, еще в августе инсайдеры рассекретили интересное положение Федункив, которая присутствовала на съемках с внушительным животом, хотя в кадре она скрывала фигуру под просторными нарядами. Источники рассказали, что выглядит актриса отлично, однако быстро устает, поэтому организаторы шоу выделили ей личных помощников, которые за ней ухаживают. Те участники проекта, которые не знали ранее о беременности Марины, были крайне удивлены и все их разговоры только и крутились вокруг этой радостной новости.
Актриса не комментировала свою беременность, также не сделав никакого заявления через месяц в «Шоу Воли», когда Павел спрашивал ее о детях. Но еще месяц спустя стало известно, что Марина родила первенца.
Ходили слухи, что Федункив стала матерью с помощью услуги суррогатного материнства. Но благодаря Лере Кудрявцевой стало известно, что Марина рожала сама: ведущая рассказала весьма откровенную информацию, которая должна заставить хейтеров сомневаться в своих размышлениях.
Кудрявцева рассказала, что когда они с Федункив делили гримерку при подготовке к очередному проекту, молодая мать попросила у нее разрешения сцедить молоко. Оказалось, Марина каждые два часа сцеживает молоко за ширмой в гримерке, замораживает и отправляет сыну. Кудрявцева не ожидала, что 53-летняя актриса будет кормить малыша грудным молоком и была приятно поражена этому факту.
Ранее Федункив рассказывала, что ее предыдущие кавалеры негативно реагировали на публичность артистки. А нынешний муж звезды, итальянский предприниматель Стефано Маджи, напротив, совсем не пытается привлечь к себе внимание и предпочитает оставаться в тени. Поэтому пара редко появляется на публике вместе, так как Стефано хочет, чтобы его жена блистала в свете софитов одна.