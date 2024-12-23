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Posted 23 декабря, 15:35

Published 23 декабря, 15:35

Modified 23 декабря, 15:37

Updated 23 декабря, 15:37

Концерт Алены Апиной в Модус Холле, 15 ноября 2024

Алена Апина похудела до параметров эпохи «Комбинации»

23 декабря 2024, 15:35
Фото: vk.com/neapina. Концерт Алены Апиной в Модус Холле, 15 ноября 2024
Алена Апина сейчас является завсегдатаем различных публичных мероприятий. Певица выглядит довольной собой и не обращает внимание на критику, ведь за последнее время она похудела на 15 кг. Артистка решила прокомментировать свое похудение и дать поклонникам полезные советы.

Как сообщает www.starhit.ru, в октябре знаменитость была приглашена на премьеру сериала «Лихие». Она появилась на мероприятии в наряде, который никак не подчеркивал фигуру. Но даже джинсы объемного кроя смотрелись на ее постройневшем силуэте выигрышно.

Знаменитость заявила, что похудеть в ее возрасте 60 лет можно и с комфортом, если уделять время занятиям спортом. Сама певица активно готовится к выступлениям, обязательно посещая ежедневные тренировки. Помимо репетиций и пения, она занимается хореографией, фитнесом, много гуляет.

Алена рассказала также, что старается есть как можно меньше. Это помогло вернуть ей практически тот вес, который был у нее в эпоху карьеры в «Комбинации». Тогда вокалистка весила 52 кг, а сейчас весит 54. В общей сложности она избавилась от 15 кг.

Апина не прибегала к инъекциям «Оземпика», но не исключает, что если бы вес не уходил, то ей пришлось бы обратиться к данному препарату.

Стоит напомнить, что в начале осени на экраны вышел сериал «Комбинация». Солистки поп-коллектива Татьяна Иванова и Алена Апина блистали на премьере такого кинопроекта и позировали с актрисами, которые сыграли их в молодости.

Экс-солистка Апина дала свою оценку такому биографическому сериалу, назвав его больше многосерийным художественным фильмом. Артистка отметила, что в сюжете есть место художественному вымыслу, однако даже выдуманные сценарные повороты основаны на реальной истории группы. В целом она отмечает, что создателям кинопроекта удалось передать тревожный дух конца 80-х, периода слома эпох.

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