Алена Апина похудела до параметров эпохи «Комбинации»

Алена рассказала также, что старается есть как можно меньше. Это помогло вернуть ей практически тот вес, который был у нее в эпоху карьеры в «Комбинации». Тогда вокалистка весила 52 кг, а сейчас весит 54. В общей сложности она избавилась от 15 кг.