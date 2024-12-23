Актер Дензел Вашингтон официально рукоположен в священники

Posted 23 декабря, 08:08
Published 23 декабря, 08:08
Modified 23 декабря, 08:11
Updated 23 декабря, 08:11
Вашингтону шестьдесят девять лет. Стать священником было его давней мечтой. Жена актера отметила, что он отличный пример для своих детей, и она гордится им. Дензел и Паулетта женаты уже более сорок лет. У них четверо взрослых детей.
Лицензию священника в США получают те, кто прошел богословскую программу. Наличие этого документа предоставляет право служителю совершать церемонии бракосочетания и иные услуги, входящие в компетенцию духовных лиц.