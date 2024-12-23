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Posted 23 декабря, 08:08

Published 23 декабря, 08:08

Modified 23 декабря, 08:11

Updated 23 декабря, 08:11

Актер Дензел Вашингтон официально рукоположен в священники

Актер Дензел Вашингтон официально рукоположен в священники

23 декабря 2024, 08:08
Фото: yahoo.com. Актер Дензел Вашингтон официально рукоположен в священники
Киноактер Дензел Вашингтон, исполнивший главную роль в фильме «Гладиатор 2» (18+), официально стал священнослужителем.

Вашингтону шестьдесят девять лет. Стать священником было его давней мечтой. Жена актера отметила, что он отличный пример для своих детей, и она гордится им. Дензел и Паулетта женаты уже более сорок лет. У них четверо взрослых детей.

Лицензию священника в США получают те, кто прошел богословскую программу. Наличие этого документа предоставляет право служителю совершать церемонии бракосочетания и иные услуги, входящие в компетенцию духовных лиц.

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