5 финалистов и один вылетевший: полуфинал шоу «Звезды в джунглях»

Posted 23 декабря, 12:32
Published 23 декабря, 12:32
Modified 23 декабря, 12:35
Updated 23 декабря, 12:35
Зрители признали Александра Волохова наиболее выдающимся участником выпуска, за которого проголосовали 23,5% зрителей. Также в числе фаворитов оказались Лерчек и Омар Алибутаев, информирует «Общественная служба новостей».
Утро началось с волнений Александра, который понял, что не сможет пополнить запасы риса за следующие дни, и выразил недовольство остальными участниками, не проявившими инициативу. Кроме того, он высказал претензии Натану, на что Лерчек назвала мужчин «базарными бабами».
Тем временем группа участников, включая Игоря Чехова, решила распределить голоса между Лерчек и Натаном в зависимости от результата иммунитетного испытания.
Все участники были собраны для выполнения задания, в котором Алана Мамаева метала мяч в своих компаньонов, и тот, в кого попадал мяч, должен был попробовать неприятное блюдо. Каждое такое блюдо приносило одну монету, а успешно выполненное задание гарантировало 800 тысяч рублей. Штраф за отказ составлял один миллион.
На финальном испытании по определению иммунитета участникам нужно было натереть 182 грамма кокосового ореха. Имя победителя стало известно только по итогам голосования: им стал Натан. Игорь Чехов получил три голоса от Омара, Александра и Алану, в то время как Омар набрал четыре голоса от Александра, Игоря, Лерчек и Натана.
В финал вышли Алана Мамаева, Александр Волохов и Лерчек. Битва разгорелась между комиками Игорем Чеховым и Омаром Алибутаевым, в результате чего Омар покинул проект.