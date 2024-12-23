5 финалистов и один вылетевший: полуфинал шоу «Звезды в джунглях»

На финальном испытании по определению иммунитета участникам нужно было натереть 182 грамма кокосового ореха. Имя победителя стало известно только по итогам голосования: им стал Натан. Игорь Чехов получил три голоса от Омара, Александра и Алану, в то время как Омар набрал четыре голоса от Александра, Игоря, Лерчек и Натана.