Пермская ЦБК помогает в профориентации учеников

Posted 20 декабря, 10:10
Published 20 декабря, 10:10
Modified 20 декабря, 10:10
Updated 20 декабря, 10:10
Также компания принимает участие в реализации концепции школы осознанного выбора, предоставляя ученикам поддержку в будущем профессиональном самоопределении. Об этом пишет properm.
Недавно под эгидой федеральных и краевых властей в школе проводился капитальный ремонт. В его рамках модернизировали все коммуникации, обновили фасад, крышу и внутренние помещения школы, организовали центр детских инициатив и отдельное пространство для кадетов.
18 декабря в рамках одного из этапов своей рабочей поездки по Орджоникидзевскому району ознакомиться с результатами ремонта в школу приезжал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона оценил обновленные учебные аудитории, побеседовал со школьниками и рекомендовал старшеклассникам приглядеться к ПЦБК как потенциальному месту работы в будущем.
Интересно, что ПЦБК играет роль главного социального партнера школы № 123. В школе функционирует производственно-образовательный квартал #НашПроект, поддерживаемый компанией, где детям обеспечены дополнительные занятия по естественно-научным и творческим дисциплинам, выездные профессиональные пробы, а также изучение таких направлений, как информационные технологии, инженерия, экология и экономика.
Кроме того, ПЦБК в партнерстве с пермским филиалом Российского союза боевых искусств запустила молодёжно-спортивное движение «Лига ПЦБК». В рамках этого проекта детей приглашают на бесплатные занятия по самбо, дзюдо, прикладному рукопашному бою, кикбоксингу, спортивной акробатике, хоккею, лёгкой атлетике и лыжам.
Компания также много внимания уделяет патриотическому воспитанию: на базе школы работает четыре кадетских класса, где проходят дополнительные занятия по физической и начальной военной подготовке, тренировки в бассейне и уроки мужества.