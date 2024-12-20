Пермская ЦБК помогает в профориентации учеников

18 декабря в рамках одного из этапов своей рабочей поездки по Орджоникидзевскому району ознакомиться с результатами ремонта в школу приезжал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона оценил обновленные учебные аудитории, побеседовал со школьниками и рекомендовал старшеклассникам приглядеться к ПЦБК как потенциальному месту работы в будущем.