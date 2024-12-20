Лика Стар рассказала о причинах расставания с мужем-итальянцем

В шоу «Секрет на миллион» на НТВ знаменитость озвучила свое последнее на данный момент решение — она не хочет разводиться с супругом. Даже несмотря на то, что былой романтики между мужем и женой уже нет, они до сих пор остаются лучшими друзьями. Лика подчеркивает, что у них с Анджело — общие дети, общие обязанности. Однако если она все же решит развестись, то обещает, что скрывать такую новость не будет.