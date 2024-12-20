Лика Стар рассказала о причинах расставания с мужем-итальянцем

Posted 20 декабря, 15:06
Published 20 декабря, 15:06
Modified 20 декабря, 15:15
Updated 20 декабря, 15:15
А относительно недавно певица вернулась в Москву и теперь снимает в столице жилье, сообщает www.starhit.ru. Однако дети артистки — 20-летняя дочь Аллегра и 13-летний сын Марк остались жить в Италии. Согласно местным законам, они могут выбирать, с кем из родителей хотят жить. При этом сама Лика признается, что сначала у нее было желание увезти сына и дочь в Россию.
В шоу «Секрет на миллион» на НТВ знаменитость озвучила свое последнее на данный момент решение — она не хочет разводиться с супругом. Даже несмотря на то, что былой романтики между мужем и женой уже нет, они до сих пор остаются лучшими друзьями. Лика подчеркивает, что у них с Анджело — общие дети, общие обязанности. Однако если она все же решит развестись, то обещает, что скрывать такую новость не будет.
Стар не может ответить на вопрос, когда чувство между ней и супругом угасло, однако она счастлива, что может просто дружить с мужем. Певица считает удачей, когда есть с кем откровенно поговорить, обсудить любую проблему и получить искренний совет.
Наследники пары не выражали особого протеста из-за такого охлаждения чувств. Лика считает, что спокойствие сына и дочери вызвано тем, что супруги не стали ругаться, даже когда разъехались. Между отцом и матерью сохранились теплые отношения, поэтому дети не пытаются кого-либо обвинить в расставании.
Стоит отметить, что до замужества с Анджело Сеччи и переезда в Италию Лика Стар уже жила в гражданском браке с Алексеем Мамонтовым. В 90-х избранник артистки завоевал ее сердце необычными презентами. А в 1995 году у пары родился сын Артем. Через несколько лет певица ушла от гражданского мужа из-за его криминальных наклонностей и любви к спиртному.