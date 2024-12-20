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Posted 20 декабря, 15:06

Published 20 декабря, 15:06

Modified 20 декабря, 15:15

Updated 20 декабря, 15:15

Кадр из видео: Лика Стар — «Эй, Секси» 4 сезон 3 выпуск 2023 НТВ

Лика Стар рассказала о причинах расставания с мужем-итальянцем

20 декабря 2024, 15:06
Фото: rutube.ru/video/c0126065f97621f55df6835ebc34eaa4. Кадр из видео: Лика Стар — «Эй, Секси» 4 сезон 3 выпуск 2023 НТВ
Уже 20 лет Лика Стар проживает в Сардинии в браке с итальянским бизнесменом. Однако весной этого года звезда 90-х призналась, что их с мужем чувства остыли. Певица поведала, что много раз хотела разойтись с супругом Анджело Сеччи.

А относительно недавно певица вернулась в Москву и теперь снимает в столице жилье, сообщает www.starhit.ru. Однако дети артистки — 20-летняя дочь Аллегра и 13-летний сын Марк остались жить в Италии. Согласно местным законам, они могут выбирать, с кем из родителей хотят жить. При этом сама Лика признается, что сначала у нее было желание увезти сына и дочь в Россию.

В шоу «Секрет на миллион» на НТВ знаменитость озвучила свое последнее на данный момент решение — она не хочет разводиться с супругом. Даже несмотря на то, что былой романтики между мужем и женой уже нет, они до сих пор остаются лучшими друзьями. Лика подчеркивает, что у них с Анджело — общие дети, общие обязанности. Однако если она все же решит развестись, то обещает, что скрывать такую новость не будет.

Стар не может ответить на вопрос, когда чувство между ней и супругом угасло, однако она счастлива, что может просто дружить с мужем. Певица считает удачей, когда есть с кем откровенно поговорить, обсудить любую проблему и получить искренний совет.

Наследники пары не выражали особого протеста из-за такого охлаждения чувств. Лика считает, что спокойствие сына и дочери вызвано тем, что супруги не стали ругаться, даже когда разъехались. Между отцом и матерью сохранились теплые отношения, поэтому дети не пытаются кого-либо обвинить в расставании.

Стоит отметить, что до замужества с Анджело Сеччи и переезда в Италию Лика Стар уже жила в гражданском браке с Алексеем Мамонтовым. В 90-х избранник артистки завоевал ее сердце необычными презентами. А в 1995 году у пары родился сын Артем. Через несколько лет певица ушла от гражданского мужа из-за его криминальных наклонностей и любви к спиртному.

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#Марина Никишина#Знаменитости#Отношения
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