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Posted 20 декабря, 14:03

Published 20 декабря, 14:03

Modified 20 декабря, 14:15

Updated 20 декабря, 14:15

Кадр из видео: Андрей Рожков — Песня бабушки

Андрей Рожков пожаловался, что ему наскучил образ бабушки и он готов сыграть злодея

20 декабря 2024, 14:03
Фото: rutube.ru/video/eaef57c87115ad7742e18f1275290d7c. Кадр из видео: Андрей Рожков — Песня бабушки
Андрей Рожков из «Уральских пельменей», исполняя образ бабушки, быстро завоевал симпатию зрителей. Он уже много лет с успехом воплощает этот персонаж на сцене.

Рожков, как один из лидеров «Уральских пельменей», отличается своим неповторимым юмором и умением перевоплощаться в разные роли, однако именно бабушка стала его «визитной карточкой».

«У него есть прототип — моя двоюродная бабушка Дуся, жившая в подмосковной деревушке. Я ездил к ней летом на каникулы, на месяц-полтора…. У нее болела спина, отсюда и характерная поза моего персонажа. Я позаимствовал и некоторые ее словечки и присказки, например „промяться“. Это значит, что после еды надо выйти на улицу и походить. Кое-что я взял и от родной бабушки Маши, которая была учительницей», — рассказал Рожков.

Как пишет starhit.ru, сам артист откровенно признается, что этот образ уже стал для него довольно скучным. Он бы хотел попробовать себя в роли злодея, желая показать публике, что способен не только развлекать, но и злиться. Однако бабушка продолжает оставаться его «хитом».

По мнению Рожкова, образы пожилых женщин не вызывают у него интереса, но зрители так полюбили этого персонажа, что он не может просто отказаться от него.

«Однажды был концерт, где из восьми номеров пять раз я выходил в женском обличье: бабушка, женщина, беременная, тетка, теща — без конца переодевался. Видимо, становлюсь заложником женского образа… Я иногда даже бороду специально отращиваю, чтобы был повод не играть бабушку», — сознается артист.

К тому же, недавно он поделился, что устал от работы в «Уральских пельменях», и добавил, что был бы не против закрытия шоу.

«Хочется отойти в сторонку и позаниматься сборкой другого какого-то механизма. Перестать собирать эту машину, все время одну и ту же», — размышляет он.
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