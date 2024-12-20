Андрей Рожков пожаловался, что ему наскучил образ бабушки и он готов сыграть злодея

Как пишет starhit.ru, сам артист откровенно признается, что этот образ уже стал для него довольно скучным. Он бы хотел попробовать себя в роли злодея, желая показать публике, что способен не только развлекать, но и злиться. Однако бабушка продолжает оставаться его «хитом».