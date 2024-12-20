Андрей Рожков пожаловался, что ему наскучил образ бабушки и он готов сыграть злодея

Posted 20 декабря, 14:03
Published 20 декабря, 14:03
Modified 20 декабря, 14:15
Updated 20 декабря, 14:15
Рожков, как один из лидеров «Уральских пельменей», отличается своим неповторимым юмором и умением перевоплощаться в разные роли, однако именно бабушка стала его «визитной карточкой».
«У него есть прототип — моя двоюродная бабушка Дуся, жившая в подмосковной деревушке. Я ездил к ней летом на каникулы, на месяц-полтора…. У нее болела спина, отсюда и характерная поза моего персонажа. Я позаимствовал и некоторые ее словечки и присказки, например „промяться“. Это значит, что после еды надо выйти на улицу и походить. Кое-что я взял и от родной бабушки Маши, которая была учительницей», — рассказал Рожков.
Как пишет starhit.ru, сам артист откровенно признается, что этот образ уже стал для него довольно скучным. Он бы хотел попробовать себя в роли злодея, желая показать публике, что способен не только развлекать, но и злиться. Однако бабушка продолжает оставаться его «хитом».
По мнению Рожкова, образы пожилых женщин не вызывают у него интереса, но зрители так полюбили этого персонажа, что он не может просто отказаться от него.
«Однажды был концерт, где из восьми номеров пять раз я выходил в женском обличье: бабушка, женщина, беременная, тетка, теща — без конца переодевался. Видимо, становлюсь заложником женского образа… Я иногда даже бороду специально отращиваю, чтобы был повод не играть бабушку», — сознается артист.
К тому же, недавно он поделился, что устал от работы в «Уральских пельменях», и добавил, что был бы не против закрытия шоу.
«Хочется отойти в сторонку и позаниматься сборкой другого какого-то механизма. Перестать собирать эту машину, все время одну и ту же», — размышляет он.