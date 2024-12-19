За два месяца заключения Пи Дидди постарел и осунулся

Posted 19 декабря, 09:19
Published 19 декабря, 09:19
Modified 19 декабря, 09:19
Updated 19 декабря, 09:19
Тем не менее, по данным источника Page Six, артист чувствует себя хорошо. Он бодрый, активный, не жалуется на самочувствие и постоянно тренируется. Он сосредоточил все усилия на своей защите.
Напомним, рэпера арестовали в сентябре 2024 года по подозрению в рэкете. Также обвинение приписывает артисту участие в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Против артиста подано несколько частных исков о насилии, включая несовершеннолетних. Если обвинения подтвердятся, то рэперу грозит пожизненный срок.