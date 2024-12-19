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Posted 19 декабря, 09:19

Published 19 декабря, 09:19

Modified 19 декабря, 09:19

Updated 19 декабря, 09:19

За два месяца заключения Пи Дидди постарел и осунулся

За два месяца заключения Пи Дидди постарел и осунулся

19 декабря 2024, 09:19
Фото: кадр YouTube. За два месяца заключения Пи Дидди постарел и осунулся
Пи Дидди уже два месяца находится в Бруклинском изоляторе. Во время очередного судебного заседания очевидцы отметили, что у рэпера поседели волосы. Артист за это время похудел и осунулся. Об этом рассказала журналист Элизабет Миллнер.

Тем не менее, по данным источника Page Six, артист чувствует себя хорошо. Он бодрый, активный, не жалуется на самочувствие и постоянно тренируется. Он сосредоточил все усилия на своей защите.

Напомним, рэпера арестовали в сентябре 2024 года по подозрению в рэкете. Также обвинение приписывает артисту участие в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Против артиста подано несколько частных исков о насилии, включая несовершеннолетних. Если обвинения подтвердятся, то рэперу грозит пожизненный срок.

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