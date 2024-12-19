Старший редактор Variety Дэвис неудачно высказался о возрасте Дженнифер Лопес

Журналист продолжал развивать тему, практически прямо указывая на то, как звезда изменилась за десятилетия своей карьеры, когда кто-то из зала позволил себе недовольные выкрики. Из-за такой гневной реакции толпы Дэвис начал оправдываться, заверяя, что все сказанное им про возраст — шутка.