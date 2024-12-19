newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 19:50

Published 19 декабря, 19:50

Modified 19 декабря, 19:54

Updated 19 декабря, 19:54

Дженнифер Лопес

Старший редактор Variety Дэвис неудачно высказался о возрасте Дженнифер Лопес

19 декабря 2024, 19:50
Фото: Carlos M. Vazquez II для Министерства обороны США. ru.wikipedia.org. Дженнифер Лопес
Интервью Дженнифер Лопес для издания Variety, которое было организовано в рамках премьеры кинокартины «Неудержимый», запомнилось бестактной шуткой представителя прессы.

Как пишет Общественная служба новостей, беседу с 55-летней актрисой и певицей вел старший редактор Variety Клейтон Дэвис. Внезапно во время диалога он вспомнил про байопик «Селена» 1997 года, где латиноамериканка сыграла ведущего персонажа.

«Невероятно, что с выхода „Селены“ прошло уже 30 лет! Представляю, через тридцать лет снимут фильм о твоей карьере, а тебе к тому времени будет 60…» — начал философствовать Дэвис.

Немного обескураженная знаменитость воскликнула только: «Ух ты».

Журналист продолжал развивать тему, практически прямо указывая на то, как звезда изменилась за десятилетия своей карьеры, когда кто-то из зала позволил себе недовольные выкрики. Из-за такой гневной реакции толпы Дэвис начал оправдываться, заверяя, что все сказанное им про возраст — шутка.

Лопес данная ситуация никак не вывела из себя. Она продолжила отвечать на вопросы интервьюера, как и ранее, достаточно миролюбиво, не комментируя провокационное высказывание Дэвиса.

Читайте также:
Немоляева рассказала, почему согласилась на съемки в клипе ШнуроваЧулпан Хаматова завершила предпринимательскую деятельность в РоссииАктрисе Кристине Асмус сделали сложную операцию на травмированной ноге
#Марина Никишина#Знаменитости#Актриса
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика