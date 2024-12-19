Старший редактор Variety Дэвис неудачно высказался о возрасте Дженнифер Лопес

Posted 19 декабря, 19:50
Published 19 декабря, 19:50
Modified 19 декабря, 19:54
Updated 19 декабря, 19:54
Как пишет Общественная служба новостей, беседу с 55-летней актрисой и певицей вел старший редактор Variety Клейтон Дэвис. Внезапно во время диалога он вспомнил про байопик «Селена» 1997 года, где латиноамериканка сыграла ведущего персонажа.
«Невероятно, что с выхода „Селены“ прошло уже 30 лет! Представляю, через тридцать лет снимут фильм о твоей карьере, а тебе к тому времени будет 60…» — начал философствовать Дэвис.
Немного обескураженная знаменитость воскликнула только: «Ух ты».
Журналист продолжал развивать тему, практически прямо указывая на то, как звезда изменилась за десятилетия своей карьеры, когда кто-то из зала позволил себе недовольные выкрики. Из-за такой гневной реакции толпы Дэвис начал оправдываться, заверяя, что все сказанное им про возраст — шутка.
Лопес данная ситуация никак не вывела из себя. Она продолжила отвечать на вопросы интервьюера, как и ранее, достаточно миролюбиво, не комментируя провокационное высказывание Дэвиса.