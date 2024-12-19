«Оскар-2025»: Восемь претендентов по версии The New York Times

Серьезным конкурентом на пути к «Оскару» считается «Бруталист». Этот амбициозный проект исследует множество значимых тем, что может привлечь членов академии, ценящих глубину художественного выражения. В статье отмечается, что семь номинаций на «Золотой глобус» свидетельствуют о высоком уровне данного фильма.