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Posted 19 декабря, 19:21

Published 19 декабря, 19:21

Modified 19 декабря, 19:26

Updated 19 декабря, 19:26

«Оскар-2025»: Восемь претендентов по версии The New York Times

«Оскар-2025»: Восемь претендентов по версии The New York Times

19 декабря 2024, 19:21
Фото: Изображение Midjourney.
Премия «Оскар» набирает обороты, и, по информации известного американского издания The New York Times, уже можно перечислить основных претендентов на главную награду киноакадемии.

Издание подготовило список из 8 фильмов, которые потенциально могут получить золотую статуэтку в номинации «Лучший фильм».

На первом месте находится драма «Анора», получившая высокую оценку критиков и несколько престижных наград. Как информирует «Общественная служба новостей», издание акцентирует внимание на хорошей актерской работе Юры Борисова в роли второго плана.

Серьезным конкурентом на пути к «Оскару» считается «Бруталист». Этот амбициозный проект исследует множество значимых тем, что может привлечь членов академии, ценящих глубину художественного выражения. В статье отмечается, что семь номинаций на «Золотой глобус» свидетельствуют о высоком уровне данного фильма.

Как утверждает источник, «Конклав» выглядит «наиболее защищённым» среди всех претендентов благодаря своей привлекательностью для широкого круга зрителей, что позволяет избегать традиционных споров во время церемонии.

Среди потенциальных претендентов на премию «Оскар-2025» можно выделить следующие фильмы: «Дюна: Часть 2», «Эмилия Перес», «Злая: Сказка о Западной ведьме», «Настоящая боль» и «Синг-Синг».

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#Вадим Назаров#Знаменитости#Кино#Оскар
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