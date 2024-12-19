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Posted 19 декабря, 19:13

Published 19 декабря, 19:13

Modified 19 декабря, 19:20

Updated 19 декабря, 19:20

Немоляева рассказала, почему согласилась на съемки в клипе Шнурова

Немоляева рассказала, почему согласилась на съемки в клипе Шнурова

19 декабря 2024, 19:13
Фото: 1MI.
На днях музыкальная группа «Ленинград» представила новый видеоклип на свою песню «Дела». В этом ролике появилась знаменита актриса Светлана Немоляева, ставшая популярной благодаря своей роли в фильме «Служебный роман».

По словам Немоляевой, это предложение стало для неё неожиданностью, так как она далека от мира шоу-бизнеса. Она не знакома с большим числом современных исполнителей, так как её основной профессиональной сферой являются театр и кино. Как пишет «Общественная служба новостей», после звонка от агента Сергея Немоляева согласилась участвовать в проекте, если все будет в рамках приличия.

Актриса также попросила прислать текст песни, чтобы убедиться, что в ней отсутствует ненормативная лексика. Когда она прослушала трек и убедилась в его соответствии, она дала согласие на участие.

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