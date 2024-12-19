Немоляева рассказала, почему согласилась на съемки в клипе Шнурова

По словам Немоляевой, это предложение стало для неё неожиданностью, так как она далека от мира шоу-бизнеса. Она не знакома с большим числом современных исполнителей, так как её основной профессиональной сферой являются театр и кино. Как пишет «Общественная служба новостей», после звонка от агента Сергея Немоляева согласилась участвовать в проекте, если все будет в рамках приличия.