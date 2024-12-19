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Posted 19 декабря, 08:15

Published 19 декабря, 08:15

Modified 19 декабря, 08:17

Updated 19 декабря, 08:17

Благодаря Пэрис Хилтон в США приняли новый закон о защите детей

Конгресс одобрил законопроект Пэрис Хилтон о защите детей в спецучреждениях

19 декабря 2024, 08:15
Фото: billboard.com. Благодаря Пэрис Хилтон в США приняли новый закон о защите детей
Киноактриса Пэрис Хилтон позаботилась о том, чтобы находящиеся в специализированных учреждениях дети были более защищены на уровне законодательства.

Новый закон обеспечивает гарантию лечения и надлежащих условий размещения детей в интернатах, учебных лагерях и других специализированных учреждениях. Документ также направлен на регулирование безопасности психического и физического здоровья этих детей, на предотвращение жесткого обращения с ними.

Инициатива была предложена актрисой Пэрис Хилтон. О том, что законопроект одобрен Конгрессом, знаменитость рассказала на своей странице в социальной сети.

Напомним, сама Пэрис провела в интернате одиннадцать месяцев в качестве наказания за образ жизни, который она вела в шестнадцать лет. В этом учреждении девушка столкнулась с насилием, о чем рассказала в документальном фильме This Is Paris.

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