Конгресс одобрил законопроект Пэрис Хилтон о защите детей в спецучреждениях

Posted 19 декабря, 08:15
Published 19 декабря, 08:15
Modified 19 декабря, 08:17
Updated 19 декабря, 08:17
Новый закон обеспечивает гарантию лечения и надлежащих условий размещения детей в интернатах, учебных лагерях и других специализированных учреждениях. Документ также направлен на регулирование безопасности психического и физического здоровья этих детей, на предотвращение жесткого обращения с ними.
Инициатива была предложена актрисой Пэрис Хилтон. О том, что законопроект одобрен Конгрессом, знаменитость рассказала на своей странице в социальной сети.
Напомним, сама Пэрис провела в интернате одиннадцать месяцев в качестве наказания за образ жизни, который она вела в шестнадцать лет. В этом учреждении девушка столкнулась с насилием, о чем рассказала в документальном фильме This Is Paris.