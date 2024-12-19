Актер сериала «Универ» Алексей Гаврилов присутствовал на родах третьего ребенка

Актер и баскетболистка, как только у них завязались отношения, достаточно быстро решили съехаться и пожениться. Гаврилов признается, что его всегда привлекали мулатки. С Катериной он впервые связался по телефону, чтобы предложить девушке работу. Актер считал, что им необходимо совместно вести один из телевизионных проектов. Общение так увлекло новых знакомых, что они почти сразу же почувствовали, как будто близко знают друг друга всю жизнь.