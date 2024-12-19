Актер сериала «Универ» Алексей Гаврилов присутствовал на родах третьего ребенка

Posted 19 декабря, 19:27
Published 19 декабря, 19:27
Modified 19 декабря, 19:32
Updated 19 декабря, 19:32
Как сообщает www.starhit.ru, актер, которого телезрители запомнили по роли Гоши из сериала «Универ», стал отцом в третий раз. В предыдущих браках у него появились сыновья Соломон и Рама. Катерина же воспитывает сына, рожденного в браке с футболистом Иваном Новосельцевым.
Совместный ребенок Гаврилова и Кейру родился в воде, и актер поддерживал супругу в процессе таинства появления на свет новой жизни. Молодая мать объяснила, что всегда выступала за максимальную естественность процессов беременности, родов, материнства. Алексей поддерживал роженицу во все основные этапы процесса и смог своими глазами увидеть, как рождается его наследница.
41-летний Гаврилов поблагодарил возлюбленную за ценный новогодний «подарок» и осыпал Катерину комплиментами, встретив ее с малышкой из перинатального центра. Актер восторженно отреагировал на рождение дочери, подчеркивая, что именно девочку он ждал больше всего. По словам Алексея, его супруга спокойно перенесла беременность и тщательно готовилась к процессу родов. Гаврилов также поблагодарил и команду медиков.
Актер и баскетболистка, как только у них завязались отношения, достаточно быстро решили съехаться и пожениться. Гаврилов признается, что его всегда привлекали мулатки. С Катериной он впервые связался по телефону, чтобы предложить девушке работу. Актер считал, что им необходимо совместно вести один из телевизионных проектов. Общение так увлекло новых знакомых, что они почти сразу же почувствовали, как будто близко знают друг друга всю жизнь.