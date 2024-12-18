Анна Заворотнюк рассказала о своих ощущениях в ожидании первенца

Posted 18 декабря, 13:22
Published 18 декабря, 13:22
Modified 18 декабря, 13:27
Updated 18 декабря, 13:27
«Очень сокровенный момент для меня, все впервые и в новинку. Столько ощущений — не только в теле, но и в сознании, безумно рада получить такой огромный заряд поддержки и позитива», — поделилась она.
Как информирует starhit.ru, подписчики торопятся поздравить Анну, желая ей и её будущему ребенку здоровья. Заворотнюк выразила свою признательность всем за тёплые слова поддержки.
«Всем еще раз посылаю лучи благодарности за поздравления и добрые пожелания, мне было очень приятно провести вечер за их прочтением», — написала она.
Анна призналась, что значительно прибавила в весе, и чтобы стать более активной и следить за своим состоянием, она решила проводить больше времени на улице во время теплой погоды — 28-летняя девушка проживает в Дубае.
«Врачи мне рекомендовали проходить не меньше 10 тысяч шагов в день. Благо, я и так всегда была большим любителем пешеходных прогулок, а тут еще и погода в наших краях наконец-то наладилась. Но, к моему большому удивлению, даже несмотря на постоянную активность, я все равно набрала 12 кило счастья. А впереди еще целый триместр…» — отмечает Анна.
Хотя увеличение веса все же вызывает у неё небольшие беспокойства, Заворотнюк прекрасно понимает, что это несущественные проблемы по сравнению с тем счастьем, которое вскоре её ожидает.