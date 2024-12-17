Вячеслав Малафеев трогательно рассказал о своей 23-летней девушке

Как сообщает www.starhit.ru, некоторые поклонники раскритиковали выбор спортсмена. Ведь у Малафеева уже взрослые дети, в частности, 21-летняя дочь от предыдущего брака, которая является практически ровесницей новой пассии. Другие же подписчики сочли, что юная особа заинтересовалась звездой спорта только потому, что он весьма обеспечен, и такой роман не продлится долго, ведь у влюбленных буквально нет никаких общих интересов.