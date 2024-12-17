Вячеслав Малафеев трогательно рассказал о своей 23-летней девушке

Posted 17 декабря, 18:20
Published 17 декабря, 18:20
Modified 17 декабря, 18:27
Updated 17 декабря, 18:27
Как сообщает www.starhit.ru, некоторые поклонники раскритиковали выбор спортсмена. Ведь у Малафеева уже взрослые дети, в частности, 21-летняя дочь от предыдущего брака, которая является практически ровесницей новой пассии. Другие же подписчики сочли, что юная особа заинтересовалась звездой спорта только потому, что он весьма обеспечен, и такой роман не продлится долго, ведь у влюбленных буквально нет никаких общих интересов.
Но Вячеслав достойно отреагировал на разнообразные колкости. Он выложил в своем блоге ироничный ролик, в котором показал собственную роль в отношениях с внушительной разницей в возрасте. «Любовь возрастов не спрашивает, зато шутки на эту тему бесконечны! Главное, чтобы вместе было весело и легко», — обратился ко всем злопыхателям он.
После чего подписчики сменили гнев на милость и подметили, что любви действительно могут быть покорны все возрасты.
Бывшая жена голкипера Малафеева также не оставляет попыток наладить личную жизнь после развода. Екатерина не отказывается от походов на свидания, однако постоянных отношений у нее пока нет. Женщина заявила, что на данный момент для нее наиболее важны дети и самореализация.
Она рассказала, что мечтает завести еще одного ребенка. Она воспитывает 11-летнего сына Алекса от Вячеслава. Ранее она сообщила, что к 36 годам она созрела для того, чтобы заморозить яйцеклетки. Тем более, врачи говорят, что у нее хорошие показатели, в том числе и благодаря спорту.