52-летняя фигуристка Маргарита Дробязко назвала имя новорожденной дочери

Posted 17 декабря, 16:10
Published 17 декабря, 16:10
Modified 17 декабря, 16:13
Updated 17 декабря, 16:13
Как сообщает www.starhit.ru, 52-летняя фигуристка рассказала, что имя Николина показалось супругам наиболее благозвучным и подходящим к фамилии.
Маргарита наслаждается каждой минутой материнства, отмечая, что вновь почувствовала себя «легкой». На самочувствие она не жалуется.
Новость о беременности фигуристки стала неожиданностью. Будущая мать большую часть срока скрывала от общественности свое интересное положение, однако на судебном заседании в Вильнюсе она все же раскрыла карты. Годом ранее спортсменку лишили гражданства Литвы из-за участия в программе Татьяны Навки, после чего Дробязко подала жалобу на решение местных властей и вынуждена была посещать заседания суда.
Позже звезда поделилась с поклонниками новостью о грядущем материнстве через личный блог. Спортсмена выложила кадры с семейной фотосессии с округлившимся животом, что развеяло домыслы о суррогатном материнстве. Подписчики написали знаменитости немало теплых пожеланий и комплиментов. Публичными поздравлениями также отличились подруги Дробязко Эвелина Бледанс и Екатерина Стриженова.
Сейчас, когда стало известно о появлении на свет долгожданной наследницы, звездная пара фигуристов предупредила, что пока не собирается публично показывать ребенка и публиковать фото дочери, ожидая, пока она немного подрастет.
Примечательно, что супруги находятся в браке уже более 20 лет. Их пара может похвастаться не только романтическими отношениями, но и серьезными достижениями на профессиональном поприще. Катаясь вместе, они побеждали на соревнованиях мирового уровня, занимали призовые места на Олимпиадах.