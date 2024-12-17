52-летняя фигуристка Маргарита Дробязко назвала имя новорожденной дочери

Новость о беременности фигуристки стала неожиданностью. Будущая мать большую часть срока скрывала от общественности свое интересное положение, однако на судебном заседании в Вильнюсе она все же раскрыла карты. Годом ранее спортсменку лишили гражданства Литвы из-за участия в программе Татьяны Навки, после чего Дробязко подала жалобу на решение местных властей и вынуждена была посещать заседания суда.