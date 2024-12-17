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Posted 17 декабря, 16:10

Published 17 декабря, 16:10

Modified 17 декабря, 16:13

Updated 17 декабря, 16:13

52-летняя фигуристка Маргарита Дробязко назвала имя новорожденной дочери

52-летняя фигуристка Маргарита Дробязко назвала имя новорожденной дочери

17 декабря 2024, 16:10
Фото: 1MI.
В первые дни зимы фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас объявили о пополнении в семействе. Новоиспеченные родители с появлением первенца полностью погрузились в домашние хлопоты, уделяя все время семье. Журналисты смогли выяснить, как назвали новорожденную.

Как сообщает www.starhit.ru, 52-летняя фигуристка рассказала, что имя Николина показалось супругам наиболее благозвучным и подходящим к фамилии.

Маргарита наслаждается каждой минутой материнства, отмечая, что вновь почувствовала себя «легкой». На самочувствие она не жалуется.

Новость о беременности фигуристки стала неожиданностью. Будущая мать большую часть срока скрывала от общественности свое интересное положение, однако на судебном заседании в Вильнюсе она все же раскрыла карты. Годом ранее спортсменку лишили гражданства Литвы из-за участия в программе Татьяны Навки, после чего Дробязко подала жалобу на решение местных властей и вынуждена была посещать заседания суда.

Позже звезда поделилась с поклонниками новостью о грядущем материнстве через личный блог. Спортсмена выложила кадры с семейной фотосессии с округлившимся животом, что развеяло домыслы о суррогатном материнстве. Подписчики написали знаменитости немало теплых пожеланий и комплиментов. Публичными поздравлениями также отличились подруги Дробязко Эвелина Бледанс и Екатерина Стриженова.

Сейчас, когда стало известно о появлении на свет долгожданной наследницы, звездная пара фигуристов предупредила, что пока не собирается публично показывать ребенка и публиковать фото дочери, ожидая, пока она немного подрастет.

Примечательно, что супруги находятся в браке уже более 20 лет. Их пара может похвастаться не только романтическими отношениями, но и серьезными достижениями на профессиональном поприще. Катаясь вместе, они побеждали на соревнованиях мирового уровня, занимали призовые места на Олимпиадах.

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#Марина Никишина#Дети#Знаменитости
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