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Posted 16 декабря, 14:20

Published 16 декабря, 14:20

Modified 16 декабря, 14:23

Updated 16 декабря, 14:23

Судьи на «Шоу Аватар» раскрыли скрывающегося за образом Перуна Влада Сташевского

Судьи на «Шоу Аватар» раскрыли скрывающегося за образом Перуна Влада Сташевского

16 декабря 2024, 14:20
Фото: Изображение Midjourney.
В течение семи эпизодов проекта «Шоу Аватар» жюри из самых ярких представителей отечественного шоу-бизнеса пытается угадать артистов, скрывающих свою личность за виртуальными образами. В последнем на сегодняшний день эпизоде они отлично справились с такой задачей.

Как сообщает Общественная служба новостей, в последней серии программы место Мари Краймбрери среди остальных судей во второй раз занял Кирилл Туриченко. Кроме такой перестановки, постоянных зрителей шоу могло удивить преображение Леры Кудрявцевой. Ведущая, визитной карточкой которой долгие годы оставалось идеальное каре в цвете блонд, предстала перед аудиторией в длинном черном парике с изящной челкой.

Аватар Шамаханской царицы принес для звездного жюри яблоки в качестве угощения. Кудрявцева озвучила теорию, что это Анита Цой, так как она часто передает другим артистам собственноручно приготовленные соленья.

Отличился и Перун, который ранее оказывал знаки внимания Кудрявцевой, а теперь и вовсе подарил ей роскошный букет роз. Но такие ухаживания негативно восприняли остальные судьи, предложив номинировать Перуна на вылет из-за льстивого поведения.

Кудрявцевой желание выгнать ее поклонника не понравилось, из-за чего она в шутку начала угрожать четырем мужчинам-судьям преследованием.

Однако такие выпады телеведущей не заставили жюри поменять свое мнение. Они смогли угадать, что под личиной Перуна скрывается Влад Сташевский. Бархатный голос громовержца принадлежал исполнителю хита «Любовь здесь больше не живет». Певец спел на бис хит Батырхана Шукенова «В серых каплях дождя».

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