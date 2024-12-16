Судьи на «Шоу Аватар» раскрыли скрывающегося за образом Перуна Влада Сташевского

Как сообщает Общественная служба новостей, в последней серии программы место Мари Краймбрери среди остальных судей во второй раз занял Кирилл Туриченко. Кроме такой перестановки, постоянных зрителей шоу могло удивить преображение Леры Кудрявцевой. Ведущая, визитной карточкой которой долгие годы оставалось идеальное каре в цвете блонд, предстала перед аудиторией в длинном черном парике с изящной челкой.