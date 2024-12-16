Скотт Дисик подарил своему сыну дорогой автомобиль

Posted 16 декабря, 08:56
Published 16 декабря, 08:56
Modified 16 декабря, 08:56
Updated 16 декабря, 08:56
Отметим, что у предпринимателя двое сыновей. Им 10 и 15 лет. Подростки родились в один день, хотя разница в возрасте составляет пять лет. Кто именно из детей получил подарок — не уточняется.
Кроме сыновей у Дисика есть еще дочь двенадцати лет. Мать троих детей предпринимателя — Кортни Кардашьян. Знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети поздравительный пост, адресованный сыновьям.