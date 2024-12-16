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Posted 16 декабря, 08:56

Published 16 декабря, 08:56

Modified 16 декабря, 08:56

Updated 16 декабря, 08:56

Скотт Дисик подарил своему сыну дорогой автомобиль

Скотт Дисик подарил своему сыну дорогой автомобиль

16 декабря 2024, 08:56
Фото: yahoo.com. Скотт Дисик подарил своему сыну дорогой автомобиль
Скотт Дисик подарил своему несовершеннолетнему сыну автомобиль, который стоит более пятнадцати миллионов рублей. Сообщается, что марка автомобиля Mercedes-Benz G-Wagon.

Отметим, что у предпринимателя двое сыновей. Им 10 и 15 лет. Подростки родились в один день, хотя разница в возрасте составляет пять лет. Кто именно из детей получил подарок — не уточняется.

Кроме сыновей у Дисика есть еще дочь двенадцати лет. Мать троих детей предпринимателя — Кортни Кардашьян. Знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети поздравительный пост, адресованный сыновьям.

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