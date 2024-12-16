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Posted 16 декабря, 13:11

Published 16 декабря, 13:11

Modified 16 декабря, 13:17

Updated 16 декабря, 13:17

Песня российских школьниц получила мировую известность после появления в TikTok

Песня российских школьниц получила мировую известность после появления в TikTok

16 декабря 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney.
Песня «Сигма Бой», над созданием которой работал автор саундтрека к «Лунтику» и рок-исполнитель Серафим Сидорин (выступающий под псевдонимом МУККА), достигла очередного глобального успеха.

Вирусная композиция оказалась на вершине мирового чарта Spotify, пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на 78.ru. На фоне такой популярности множество контентмейкеров выпускают свои видеоролики в TikTok именно под эту песню.

Среди тех, кто снял видео под песню «Сигма Бой», оказался и SMM-менеджер футбольного клуба Италии «Аталанта».

Музыкальный продюсер Михаил Чертищев, который по совместительству является отцом одной из юных певиц, отметил, что девочки уже получали подобную популярность и ранее. Несмотря на юный возраст, школьницы давно выступают в качестве певиц, поэтому никакого шока от стремительного взлета их песни в топы чартов они не испытали.

И все же девочки обрадовались, что их песню полюбил весь мир. Они рассказали, что на создание хита их вдохновил старый американский фильм. Школьницы поняли, что им удалось добиться успеха, когда увидели видеоролик пользователя из Германии, включившего их песню в метро на полной громкости.

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