Песня российских школьниц получила мировую известность после появления в TikTok

И все же девочки обрадовались, что их песню полюбил весь мир. Они рассказали, что на создание хита их вдохновил старый американский фильм. Школьницы поняли, что им удалось добиться успеха, когда увидели видеоролик пользователя из Германии, включившего их песню в метро на полной громкости.